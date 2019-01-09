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Olay yaratacak yazı: Erdoğan ABD'yi hor görüyor

09.01.2019 09:30 | Son Güncelleme

İngiliz Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Ankara'daki temaslarını değerlendirdi.

Olay yaratacak yazı: Erdoğan ABD'yi hor görüyor

Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bolton'la görüşmemesini ve Suriye'deki Amerikan üslerinin Türkiye'ye devredilmesini istemesini, "ABD'nin sıradışı bir şekilde hor görülmesi" olarak yorumladı.

Times'taki haber, gazetenin Orta Doğu muhabiri Richard Spencer'ın imzasını taşıyor. Haberin başlığı, "Erdoğan, ABD'yi hor görmesinin ardından Kürtlere saldırmaya hazır".

Haberde John Bolton'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme planını tartışmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin planlandığı belirtiliyor. Bolton'ın Ankara'ya gitmeden önce Kürtlerle ilgili yaptığı açıklamanın ise Türkiye'yi öfkelendirdiği vurgulanıyor.

Bolton, "ABD'nin Suriye'den çekilmesi Türkiye'nin Kürt savaşçıların güvenliğini garanti etmesine bağlı" demiş ve Türkiye'nin ABD ile tam koordinasyon içinde olmadan Suriye'de askeri operasyon düzenlememesi gerektiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Salı günü AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bu mesajı kabullenmemiz, bunu yutmamız mümkün değil. John Bolton, çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Kim bu şekilde düşünüyorsa onlar da yanlış içerisindedir'' ifadelerini kullanmıştı.

'ERDOĞAN ÇOK MEŞGUL OLDUĞU BAHANESİYLE BOLTON'LA GÖRÜŞMEDİ'

Times'taki haberde şu satırlar yer alıyor:

"Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde YPG mevzilerine yönelik askeri harekatı başlatmaya hazır olduğunu söyledi. Milletvekillerine hitaben yaptığı konuşamada, Bolton'ın sözlerini 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi. Daha sonra da çok meşgul olduğu bahanesiyle Amerikalı ziyaretçiyle görüşmedi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok yakında Suriye topraklarındaki bu terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz" demiş, çok ciddi bir yanlış yaptığını belirttiği Bolton'ın muhatabının Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın olduğunu söylemiş, "Bizim tabii şu anda yoğun mesaimiz var. Böyle bir şeye (Bolton'la görüşmeye) şu anda gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.

Times'taki haberde normal şartlarda ABD Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Türkiye gezisinde Cumhrubaşkanlığı Sarayı'nı ziyaret etmesinin beklendiği yorumu yapılıyor.

Haber, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı açıklamanın hatırlatılmasıyla noktalanıyor:

Fahrettin Altun, Bolton'a atıfla, "Umarım kendisi ziyareti sırasında dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini tatmıştır" demişti.

Times, "alaycı" bulduğu Altun'un tweeti için "Bolton'a yönelik bir başka hakaret" yorumunda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Times Trump erdoğan Bolton Kalin ABD Kürtler

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