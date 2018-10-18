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Times'dan olay yazı: Erdoğan 'Kaşıkçı' olayını kullanıyor

18.10.2018 09:17 | Son Güncelleme

İngiliz Times gazetesi, Cemal Kaşıkçı krizi sonrası Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği politikayı yorumladı. Gazeteye göre Erdoğan krizi, "Sünnilerin lideri olduğu" iddiasını pekiştirmek için kullanıyor.

Gazetenin iç sayfalarındaki analiz, Times'ın Orta Doğu muhabiri Richard Spencer'ın imzasını taşıyor.

Spencer, "Sızdırılan haberler acımasız" diyerek başladığı analizinde önce, Türkiye'deki gazetelerde, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdiği 2 Ekim'den bu yana kayıp olan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yayımlanan çeşitli haberleri aktarıyor.

Sızdırılan haberlerin Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğüne yönelik olduğunu belirten Spencer, emniyet yetkililerinden ise bu konuda resmi hiçbir açıklama yapılmadığına dikkat çekiyor.

'HABERLERİ ERDOĞAN'IN DANIŞMANLARI SIZDIRIYOR'

Yazara göre haberleri sızdıranların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanları olduğu açık.

"Erdoğan'ın Suudi bir muhalifin Türk topraklarında öldürülmesne öfkesi anlaşılabilir bir durum. Daha az net olan ise dünyayı neden bu şekilde gelişmelerden haberdar ettiği" diyen Spencer'a göre Cumhurbaşkanı, neler yaşandığına dair bilgileri günler önce kamuoyuyla paylaşabilirdi ama bunu yapmadı.

'ERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN'LA ANLAŞMA YAPABİLİR'

Times yazarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yöntemle Suudi Arabistan'a acı çektirdiği ve Riyad'ın da küçük düştüğü görüşünde.

Analiz, şöyle noktalanıyor:

"Sayın Erdoğan'ın elindeki tüm kartları ya da onları nasıl kullanmak istediğini hala bilmiyoruz. Stratejisinin iki muhtemel avantajı var; Birincisi, Suudi Arabistan'ı içine düştüğü sefil durumdan çıkarmak için bu ülkeyle bir anlaşma yapabilir. Türkiye soruşturmanın tüm detaylarını gizli tutarak ve sadece Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın olayla ilgisi olmadığını gösterecek düzeyde kanıtı paylaşarak karşılığında Riyad'dan taviz vermesini talep edebilir. Bu belki, Ankara'nın müttefiki Katar ile Suudi Arabistan arasındaki soruna yönelik bir talep olur. Sadece yatırım talebi de olabilir.

"İkinci avantaj ise daha geniş kapsamlı. Sayın Erdoğan, kendisini Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı, Türkiye'yi de Sünni dünyanın doğal lideri olarak görüyor. Son yüzyılda bu rol, kendisini 'iki kutsal kent Mekke ve Medine'nin koruyucusu' olarak nitelendiren Suudi Arabistan Kralı'nındı. Şimdi ise bu ahlaki otorite lekelenmişe benziyor. Sayın Erdoğan da bunun üzerine gidiyor. Yine de Müslümanların çoğu, ülkelerinin, krizlerin siyasi kazanç için istismar edilmediği modern bir dünyanın parçası olmasını istiyor."

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erdoğan Times Cemal Kaşıkçı Kayıp Gazeteci Suudi Arabistan Times gazetesi sünni lider

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
bir tane hediye ucak vermeseniz bu konu kapatmaz reisss
YAKIN BİR ZAMANDA TÜM MİLLET BİZ KİMİN PEŞİNDE KOŞMUŞUZ YAHU DİYECEK. NEDENMİ? EN ÇOK BATIYA VE ABD YE HİZMET EDEN KİM DİYE SORMAYALIM. BU ÜLKE 2012 DE Şİİ SUNNİ SAVAŞI ÇIKARILABİLSE HARABEYE DÖNECEKTİ OZAMAN...BU GÖREVDE BÜYÜK AJANLARA VERİLMİŞTİ. BİRİ FETO TAMAM,PEKİ DİĞERİ KİM ONUDA MİLLET ÇÖZMELİ ARTIK. 20 MİLYON MÜSLÜMANIN KANI AKACAKTI O SAVAŞTA DOĞUDAKİ İLLERİMİZN YARI NUFUSU ÖLECEKTİ O SAVAŞTA.ÖLENLER HEP MÜSLÜMANOLACAKTI O SAVAŞTA. TÜRKİYEDEN 10 MİLYON İNSAN ÖLECEKTİ O SAVAŞTA. ULEN 3 GÜNDE SAÇLARIMIZ AĞARDI 2012 O GECELERDE.ŞİMDİ YENİ PALN VAR İLALAŞTIRMA VE 8 MİLYON ÖLÜM,SADDAM GİBİ
dünyada yapılan protesto ve mitinglerde hiç ingiliz bayrağı yakılmamıştır neden acaba.
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