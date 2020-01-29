Times: Donald Trump'ın İsrailliler ve Filistinliler arasında barış için planı gerçekçi değil

İngiliz Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Planı' adını verdiği 'Ortadoğu Barış Planı' ile ilgili yayımladığı editoryal başyazısında, "Donald Trump'ın İsrailliler ve Filistinliler arasında barış için planı gerçekçi değil" dedi.

Times gazetesinin yazısı, "İsrail'in Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi ile 2014'teki çatışmasından beri, kutsal topraklarda tedirgin bir barış havası hakim. Şiddet ve ölümler ara sıra görülse de, sınırlı oldu" ifadesiyle başlıyor.

Gazete ardından, Gazze ve Batı Şeria'da kötü ekonomik koşullarını ortaya koyuyor:

"Gazze'de halkın yüzde 50'si işsiz. Yahudi yerleşimlerinin genişlemeye devam ettiği, daha barışçıl Batı Şeria'da bile, Filistin ekonomisi durgun."

Bir Filistin devletinin İsrail devleti ile yan yana uyum için var olabileceğine dair inancın taraflarda solduğunu belirten Times, "Şimdi Donald Trump 'Yüzyılın Planı' ile kördüğümü çözebileceğini iddia ediyor. Neredeyse kesinlikle yanılıyor" diyor.

Yazı şöyle devam ediyor:

"Trump geçmişte de dün de iki devletli bir çözümün olabileceğini söyleyip durdu. Ancak odak noktası hep İsrail oldu. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı ve elçiliğini Tel Aviv'den oraya taşıdığı 2017 yılından beri, resmi olarak Beyaz Saray ve Mahmud Abbas'ın liderliğindeki Filistin Yönetimi arasında bir iletişim olmadı. Geçen yıl ABD fikrini değiştirerek, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olmadığına karar verdi."