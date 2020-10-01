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Times: Ermenistan Rusya'dan müdahele etmesini isteyebilir

01.10.2020 09:19 | Son Güncelleme

Times gazetesi, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaları ele aldığı haberinde giderek yoğunlaşan çatışmalar karşısında "Ermenistan'ın Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan'a karşı Rusya'nın müdahele etmesini isteme ihtimalinin gündeme geldiğini" söylüyor.

Times: Ermenistan Rusya'dan müdahele etmesini isteyebilir

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaları ele aldığı haberinde giderek yoğunlaşan çatışmalar karşısında "Ermenistan'ın Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan'a karşı Rusya'nın müdahele etmesini isteme ihtimalinin gündeme geldiğini" söylüyor.

Haberde Pazar gününden bu yana Ermeni ve Azeri güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda, aralarında sivillerin de bulunduğu onlarca kişinin öldüğü belirtiliyor.

Dağlık Karabağ sorununun geçmişini kısaca özetleyen Times, uluslararası alanda Azerbaycan toprağı olarak kabul edilen bölgenin 1994'teki savaştan bu yana Ermenilerin denetiminde olduğunu hatırlatıyor.

Gazete, Ermenistan'ın bir savaş uçağının Türk F-16'sı tarafından Ermeni hava sahasında düşürüldüğünü iddia ettiğini söylüyor ve Türkiye'nin bunu "ucuz bir propaganda" diyerek reddettiğini vurguluyor.

"Azerbaycan'ı hem müzakere masasında hem cephede destekleyeceğini ilan eden NATO üyesi Türkiye, güçlerinin çatışmalara doğrudan karıştığını reddediyor" diyen Times, Ermenistan'ın Rusya'nın önderliğindeki, eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri'nden oluşan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi olduğunu vurgulyor.

Dağlık Karabağ

Paşinyan: Yardım isteyebiliriz

Times, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin ile görüştüğünü bildirirken, Paşinyan'ın ülkesinin silahlı güçlerinin Dağlık Karabağ'ı savunma kabiliyetine sahip olduğunu söylemesine karşın, çatışmalar daha da şiddetlenirse KGAÖ'den yardım isteyebileceğini belirttiğini aktarıyor.

Gazete Paşinyan'ın "İsteğin ne zaman yapılabileceğini söylemek zor. Duruma ve genel siyasi bağlama göre, güvenliğimizi sağlayabilecek tüm olasılıkları görüşüyoruz" dediğini bildiriyor.

Times, Kremlin'in Türkiye'yi "ateşe benzin dökmekle" suçladığını söylerken, Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov'un, Rusya'nın olası askeri müdahalesi için Azerbaycan güçlerinin geçmesi gereken "kırmızı çizgiyi" söylemekten kaçındığını bildiriyor.

Gazete, hem Paşinyan hem de İlham Aliyev'in barış görüşmeleri çağrılarını reddettiğini söylerken, Paşinyan'ın "Hepimiz bunu ulusumuza karşı varoluşsal bir tehdit olarak algılıyoruz. Askeri operasyonlar sürerken, müzakereleren söz etmek zor" dediğini aktarıyor.

Aliyev'in de "Ermenistan Başbakanı açıkça Karabağ'ı Ermenistan'ın bir parçası olarak ilan ediyor. Bu durumda, nasıl bir müzakere süreacinden bahsedebiliriz ki" dediği bildiriliyor.

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