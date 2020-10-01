Times: Ermenistan Rusya'dan müdahele etmesini isteyebilir

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaları ele aldığı haberinde giderek yoğunlaşan çatışmalar karşısında "Ermenistan'ın Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan'a karşı Rusya'nın müdahele etmesini isteme ihtimalinin gündeme geldiğini" söylüyor.

Haberde Pazar gününden bu yana Ermeni ve Azeri güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda, aralarında sivillerin de bulunduğu onlarca kişinin öldüğü belirtiliyor.

Dağlık Karabağ sorununun geçmişini kısaca özetleyen Times, uluslararası alanda Azerbaycan toprağı olarak kabul edilen bölgenin 1994'teki savaştan bu yana Ermenilerin denetiminde olduğunu hatırlatıyor.

Gazete, Ermenistan'ın bir savaş uçağının Türk F-16'sı tarafından Ermeni hava sahasında düşürüldüğünü iddia ettiğini söylüyor ve Türkiye'nin bunu "ucuz bir propaganda" diyerek reddettiğini vurguluyor.

"Azerbaycan'ı hem müzakere masasında hem cephede destekleyeceğini ilan eden NATO üyesi Türkiye, güçlerinin çatışmalara doğrudan karıştığını reddediyor" diyen Times, Ermenistan'ın Rusya'nın önderliğindeki, eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri'nden oluşan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi olduğunu vurgulyor.