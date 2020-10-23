Times gazetesi, Hamas'ın İstanbul'da 2 yıl önce 'gizli siber saldırı üssü' kurduğunu iddia etti

Times'taki haberde merkezin üç görevinden söz ediliyor. Birincisi, silah üretiminde kullanılmak üzere "çifte kullanım" amaçlı ekipman satın almak.

Times'a konuşan Batılı istihbarat kaynaklarına göre Hamas'ın siber saldırı ve karşı istihbarat faaliyetlerini yürüten unsurlar, Türkiye'deki diğer Hamas üyeleri tarafından bilinmiyor Türkiye hükümetini de birimin varlığından haberdar etmedi.

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Gazze'yi yöneten Filistinli örgüt ve siyasi parti Hamas'ın, siber saldırı ve karşı istihbarat operasyonları için iki yıl önce Türkiye'de gizli bir merkez kurduğunu iddia etti.

Ayrıca Hamas'ın Arap ülkelerindeki düşmanlarına karşı siber operasyonları koordine etmek de görevlerden biri olarak sıralanıyor. Bunlar arasında Gazze'deki rakip Filistin Yönetimi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Orta Doğu ve Avrupa'daki temsilcilikleri bulunuyor.

Üçüncü görevin ise Hamas içinde sadakatinden şüphe duyulanların gözetlenmesi ve sorgulanması ile ilgilenmek olduğu belirtiliyor.

Times'taki haberde, Hamas'ın son yıllarda Arap dünyasında güç kaybettiği, bağlantılı olduğu Müslüman Kardeşler hareketinin Mısır ve diğer batı yanlısı Arap ülkelerinde, "Arap Baharı"nın örgütleyicilerinden biri olarak görülüp gözden düştüğü ifade ediliyor. Suriye'deki iç savaş nedeniyle Hamas'ın buradaki ana ofisini de kapattığı belirtiliyor.

'Hamas lideri Yahya Sinvar, Mahmud Abbas'ın yerine geçmek istiyor'

Haber şöyle devam ediyor:

"Gazze Hamas'ın ana üssü, ama İsrail ve Mısır'ın uyguladığı abluka nedeniyle başka dayanak noktalarına ihtiyaç duydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'da daha büyük bir rol üstlenmek amacıyla devreye girdi. Onun desteği ile Hamas 2012'de İstanbul'da ofislerini açtı. Ancak faaliyetlerini yetkililerin gözetimi altında sürdürmesi, Türk güvenlik servislerinin bilgisi dahilinde olmadan bir yan unsur olarak bu merkezin açılmasına neden oldu.