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Times gazetesi: Maşa ile Koca Ayı, Putin propagandası

DÜNYA HABERLERİ  | 18.11.2018 17:21 | Son Güncelleme

İngiliz Times gazetesi, Türkiye’de de sevilen Rus yapımı Maşa ile Koca Ayı çizgi film serisinin Kremlin propagandası içerdiğini savundu. İngiliz gazetesinin, "Maşa ile Koca Ayı’da bile Kremlin propagandası buldular" dedirten haberi, Rusya’da alay konusu oldu.

Times gazetesi: Maşa ile Koca Ayı, Putin propagandası

İngiliz Times gazetesinde yayınlanıp Maşa ile Koca Ayı’nın 'Putin propagandası' olduğu ileri sürülen yazıda, Fin gazetesi Helsingin Sanomat’ta yer verilen bir ropörtaja atıf yapılıyor. Fin gazetesine demeç veren Estonyalı bir profesör, Maşa ile Koca Ayı’nın Rusya’yı sembolize ettiğini ve bu karakterle, çocuklarda Rusya hakkında olumlu bir izlenim yaratılmak istendiğini savunuyor. Hatta profesör Maşa ile Koca Ayı’nın Estonya’nın ulusal güvenliği için tehdit olduğunu iddia ediyor.

Times’ın Estonyalı profesörün görüşlerini desteklemesi için konuştuğu Buckingham Üniversitesi’nden Anthony Glees ise, Rus çizgi filmi hakkındaki sembolizm yorumuyla kendinden bekleneni veriyor.

'ONDA PUTİNVARİ BİR ŞEYLER OLDUĞUNU SÖYLEMEK ABARTI OLMAZ'

Sputnik'in aktardığına göre, Glees, şunları söylüyor: "Maşa, cesur olduğu kadar ele avuca sığmayan bir karakter, ayrıca dediğini yapan biri. Kimi zaman boyundan büyük işlere kalkışıyor. Onda Putinvari bir şeyler olduğunu söylemek abartı olmaz."

'BATILILAR, MAŞA’NIN PUTİNVARİ OLDUĞUNU, KOCA AYI’NINSA ÇOCUKLARIN AKLIYLA OYNADIĞINI SÖYLÜYOR'

Diğer taraftan Rus basınında Times’ın haberi için ‘patolojik Rus fobisi’ şeklinde yorumlar yapıldı. Rossisykaya Gazeta’da yayınlanan bir yazıda, "Maşa ile Koca Ayı İngilizlerde yeniden histeriye neden oldu" denilirken, Rossiya 24 televizyonunun haberinde "Batılılar, Maşa’nın Putinvari davrandığını, Koca Ayı’nınsa çocukların aklıyla oynadığını söylüyor" ifadelerine yer verildi.

'İNGİLTERE, MAŞA İLE KOCA AYI’DAN NASIL KURTARILABİLİR?'

Times’ın haberine, İngilizler tarafından sık sık trollükle itham edilen Rusya’nın Londra Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından da yanıt gecikmedi: “Times gazetesi bugün çok önemli bir soruyu gündeme getirdi: Britanya, Maşa ile Koca Ayı’dan nasıl kurtarılabilir? Baltık ülkelerinde nasıl karınca çizildiğinin öğretildiği bir bilim merkezi mi açmalı? Ya da tüm çizgifilm karakterlerini yaptırım listesine mi almalı? Belli ki bu sorunun çok kararlı ve pahalı bir biçimde çözülmesi gerekiyor."

'DEVLETTEN BİR KAPİK BİLE ALMADIK'

Maşa ile Koca Ayı serisinin yapımcısı olan Animaccord stüdyosunun başkanı Dmitriy Loveyko ise propaganda iddialarına ilişkin olarak, devletten finansal destek almadıklarını ironik bir dille ifade etti: "Maalesef projenin var olduğu 10 yıl içerisinde devletten bir kapik (Rus para birimi rublenin yüzde biri) bile almadık. Bunu kimseden istemedik de çünkü bizimki tamamıyla ticari bir proje."

Devam filmi Türkiye’de gösterilen Maşa ile Koca Ayı çizgi dizisi, Rusya dışında çok popüler. Çizgi filmin İngilizce YouTube hesabının 4 milyonu aşkın takipçisi var.

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İngiliz Times gazetesi Maşa ile Koca Ayı Rusya putin

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