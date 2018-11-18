Times gazetesi: Maşa ile Koca Ayı, Putin propagandası

İngiliz Times gazetesinde yayınlanıp Maşa ile Koca Ayı’nın 'Putin propagandası' olduğu ileri sürülen yazıda, Fin gazetesi Helsingin Sanomat’ta yer verilen bir ropörtaja atıf yapılıyor. Fin gazetesine demeç veren Estonyalı bir profesör, Maşa ile Koca Ayı’nın Rusya’yı sembolize ettiğini ve bu karakterle, çocuklarda Rusya hakkında olumlu bir izlenim yaratılmak istendiğini savunuyor. Hatta profesör Maşa ile Koca Ayı’nın Estonya’nın ulusal güvenliği için tehdit olduğunu iddia ediyor.

Times’ın Estonyalı profesörün görüşlerini desteklemesi için konuştuğu Buckingham Üniversitesi’nden Anthony Glees ise, Rus çizgi filmi hakkındaki sembolizm yorumuyla kendinden bekleneni veriyor.

'ONDA PUTİNVARİ BİR ŞEYLER OLDUĞUNU SÖYLEMEK ABARTI OLMAZ'

Sputnik'in aktardığına göre, Glees, şunları söylüyor: "Maşa, cesur olduğu kadar ele avuca sığmayan bir karakter, ayrıca dediğini yapan biri. Kimi zaman boyundan büyük işlere kalkışıyor. Onda Putinvari bir şeyler olduğunu söylemek abartı olmaz."

'BATILILAR, MAŞA’NIN PUTİNVARİ OLDUĞUNU, KOCA AYI’NINSA ÇOCUKLARIN AKLIYLA OYNADIĞINI SÖYLÜYOR'

Diğer taraftan Rus basınında Times’ın haberi için ‘patolojik Rus fobisi’ şeklinde yorumlar yapıldı. Rossisykaya Gazeta’da yayınlanan bir yazıda, "Maşa ile Koca Ayı İngilizlerde yeniden histeriye neden oldu" denilirken, Rossiya 24 televizyonunun haberinde "Batılılar, Maşa’nın Putinvari davrandığını, Koca Ayı’nınsa çocukların aklıyla oynadığını söylüyor" ifadelerine yer verildi.