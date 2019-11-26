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Times Meydanı kemençe, tulum ve horon ile inledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 11:53 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri’nin ve dünyanın en kalabalık metropoliten alanlarından New York’un Times Meydanı, kemençe, tulum ve horon ile inledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin ve dünyanın en kalabalık metropoliten alanlarından New York’un Times Meydanı, kemençe, tulum ve horon ile inledi. Konser için ABD’de bulunan ünlü sanatçılar Selçuk Balcı ve Selim Bölükbaşı dünyaca ünlü meydanda mini konser verdi.
Günün 24 saati canlı olan şehrin kalbi Times Meydanı’nı ziyarete gelen turistler, Karadeniz ezgileri eşliğindeki mini konseri ilgiyle izledi.
Programın organizatörü Bülent Çakaroğlu, “Dünyaca ünlü meydanda kültürümüzün en önemli bölümlerinden birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Sanatçı Selim Bölükbaşı, “Daha önce de bu meydanda ABD’ye geldikçe mini konserler vermiştik. Büyük ilgi görmüştü. Dünyanın merkezi olarak bilinen meydanda yine dünyanın ana merkezi olan Karadeniz arasında 2 merkezin birleştiği büyük bir horon halkası gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.
Ünlü Sanatçı Selçuk Balcı ise “Karadeniz sanatçıları olarak kemençe ve tulumun Türkiye’nin her tarafında yer bulmasından büyük bir mutluluk duyduk. İstanbul’un her metro çıkışında kemençeye rastlıyorsun. Biz bunlardan tatmin olmayıp dünya merkezlerine taşımayı hedefledik” şeklinde konuştu.
Amerika Karadeniz Giresunlular Derneği Başkanı Savaş Şahin, kemençe, tulum ve horonun Türk kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirterek, “Dünyanın en gözde meydanlarından biri olan Times Meydanında sanatçılarımız eşliğinde kemençe ve horon şov yapılarak kültürümüz dünyaya tanıtılmış oldu. Burada bulunan turistler canlı yayın yaparak etkinliği izlettiler” açıklamasında bulundu.

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