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Times Meydanı'nda bir kişi "hoverboard" ile uçtu

22.06.2021 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin New York kentinde kimliği bilinmeyen bir şahsın, 20 Haziran tarihinde "hoverboard" ile Times Meydanı’nda yaptığı uçuşa ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

ABD’nin New York kentinde yer alan Times Meydanı, geçtiğimiz pazar günü ilginç bir olaya sahne oldu.

ŞAŞKIN BAKIŞLAR İÇİNDE ALÇAK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Yüzünü taktığı kask ile gizleyen kimliği belirsiz bir şahıs, 20 Haziran tarihinde Times Meydanı semalarında tüm halkın şaşkın bakışları içinde "hoverboard" ile alçak uçuş gerçekleştirdi.

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GREEN GOBLİN'E BENZETİLDİ

Meydandaki vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntüler sosyal medyada gündem olurken, sosyal medya kullanıcıları görüntülerdeki şahsı, ünlü Spider-Man filimdeki kötü karakter Green Goblin’e benzetti.

MALİYETİ YAKLAŞIK 20 BİN DOLAR

Ayrıca yerel basında yayınlanan haberlerde ise, cihazın Omni Hoverboards tarafından üretildiği ve maliyetinin yaklaşık 20 bin dolar olduğu ileri sürüldü. (İHA)


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