Times Meydanı’na Saldırı Tehdidi Gözaltıyla Sonuçlandı 

New York kentinde bir kişi, Times Meydanı'na bombalı saldırı planladığı şüphesiyle gözaltına aldı.

Perşembe gecesi gözaltına alınan şüphelinin ismi Ashiqul Alam. Mahkeme belgelerine göre Queens semtinde yaşayan 22 yaşındaki Alam aylar önce planlarını gizli görevdeki bir FBI ajanıyla paylaştı. Alam’ın silah satın almak için anlaştığı gizli ajanla geçen Ocak ayında Times Meydanı’na keşfe gittiği de belirtildi.

Ashiqul Alam’ın geçen Ağustos’tan bu yana New York’un bu turistik bölgesine terör saldırısı için silah ve patlayıcı satın alma niyetini FBI ajanına sürekli tekrarladığı da mahkeme kayıtlarında yer aldı.

Yine kayıtlarda Alam’ın Times Meydanı’nda fotoğraf çektiği ve potansiyel hedef aradığını söylediği de belirtildi.

22 yaşındaki şüpheli Perşembe günü, yarı otomatik silah satın almaya çalışırken tutuklandı. Alam’ın Brooklyn’de federal gözaltı merkezinde tutulduğu açıklandı. Alam’a ateşli silahlar kanunundan suçlama yöneltilmesi bekleniyor.

New York’un Manhattan adasındaki ünlü Times Meydanı gece gündüz turistlerin uğrak noktası. Meydan, daha önce de saldırı ve saldırı girişimlerine sahne olmuştu. 2010’da ABD vatandaşı Faysal Şehzad, patlayıcı yüklü bir araçla saldırı girişiminde bulunmuş ancak başarılı olamamıştı. Pakistan’da patlayıcı eğitimi aldığı belirlenen Şehzad, ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

2017’de de Bangladeşli göçmen Akayed Ullah, Times Meydanı ile Port Authority otobüs terminalini birbirine bağlayan yaya tünelinde bombalı saldırı düzenlemiş; saldırıda can kaybı yaşanmamıştı.

Aynı yıl bir sürücü aracıyla Times Meydanı’nda kalabalığın arasına dalmış, bir kişi ölmüş, 20 kişi yaralanmıştı. Olayın terör saldırısı olmadığı, sürücünün alkollü olduğu açıklanmıştı.

