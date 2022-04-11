Times meydanında korkutan patlama

Times Meydanı'nda duyulan patlama sesleri büyük paniğe neden oldu. Seslerin ardından çevredeki yüzlerce kişi koşarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekiler tarafından sosyal medyada paylaşılan panik anları oldukça dikkat çekti. Görüntülerde kısa sürede olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin bölgeyi kordon altına aldığı görüldü.

Huge bang in Times Square around 6:50… followed by sirens and hundreds of people running away. Not sure what it was… but a lot of people on edge! #NYC #TimesSquare pic.twitter.com/nhTtSbKe4S — Brad Ball (@bdball) April 10, 2022

PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Bir saldırı ihtimali üzerinde duran ekipler kısa sürede olayı aydınlattı. New York İtfaiyesi'nin (FDNY) açıklamasına göre olayın kablo arızası nedeniyle gerçekleştiği ve bu arızanın rögarda patlamaya neden olduğu bildirildi. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, patlamadan sonra 229 Batı 43. Cadde'de yüksek karbon monoksit seviyeleri tespit edildi. Olayda can kaybı veya yaralanan kimse olmadı.



