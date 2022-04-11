HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Times meydanında korkutan patlama

Times meydanında korkutan patlama

11.04.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York'un en işlek turistik bölgelerinden olan Times Meydanı'nda duyulan patlama sesi büyük paniğe neden oldu. Çevredeki yüzlerce kişinin koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar saniye saniye kayıt altına alınırken olay ile ilgili resmi açıklama geldi.

Times meydanında korkutan patlama

Times Meydanı'nda duyulan patlama sesleri büyük paniğe neden oldu. Seslerin ardından çevredeki yüzlerce kişi koşarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekiler tarafından sosyal medyada paylaşılan panik anları oldukça dikkat çekti. Görüntülerde kısa sürede olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin bölgeyi kordon altına aldığı görüldü.

PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Bir saldırı ihtimali üzerinde duran ekipler kısa sürede olayı aydınlattı. New York İtfaiyesi'nin (FDNY) açıklamasına göre olayın kablo arızası nedeniyle gerçekleştiği ve bu arızanın rögarda patlamaya neden olduğu bildirildi. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, patlamadan sonra 229 Batı 43. Cadde'de yüksek karbon monoksit seviyeleri tespit edildi. Olayda can kaybı veya yaralanan kimse olmadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç görüntüler! Küçücük bebeğe öyle bir şey yaptı ki...Korkunç görüntüler! Küçücük bebeğe öyle bir şey yaptı ki...
Putin'le yüz yüze görüşecekPutin'le yüz yüze görüşecek
Ümit Özdağ'dan yeni Mansur Yavaş çıkışı! 'Aday olmazsa...'Ümit Özdağ'dan yeni Mansur Yavaş çıkışı! 'Aday olmazsa...'
Anahtar Kelimeler:
patlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aylık ne kadar harcama yaptığını açıkladı! Şoke etti

Aylık ne kadar harcama yaptığını açıkladı! Şoke etti

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Rıdvan Dilmen canlı yayında şaşırttı! Tepki yağıyor...

Rıdvan Dilmen canlı yayında şaşırttı! Tepki yağıyor...

Selahattin Demirtaş’tan Mansur Yavaş açıklaması!

Selahattin Demirtaş’tan Mansur Yavaş açıklaması!

Ankara'da tepki çeken olay! 80 yaşındaki kadın 50 TL için araçtan zorla indirildi

Ankara'da tepki çeken olay! 80 yaşındaki kadın 50 TL için araçtan zorla indirildi

Onlar bizim düşmanımız ve öldürüyoruz

Onlar bizim düşmanımız ve öldürüyoruz

İlginizi Çekebilir

Beckham'ın oğlu milyarderin kızıyla evlendi! Düğün öncesi olay karar

Beckham'ın oğlu milyarderin kızıyla evlendi! Düğün öncesi olay karar

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Öyle bir rolle geliyor ki....

Öyle bir rolle geliyor ki....

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.