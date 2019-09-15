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Times Meydanı’nda Kostümlü Taciz Tartışması

15.09.2019 21:08 | Son Güncelleme

New York’un ünlü Times Meydanı’ndaki komik ve korkunç karakterlerin kıyafetleriyle turistlerle birlikte poz veren kişilerle ilgili yapılan bir anket tartışmaları alevlendirdi

New York’un ünlü Times Meydanı’ndaki komik ve korkunç karakterlerin kıyafetleriyle turistlerle birlikte poz veren kişilerle ilgili yapılan bir anket tartışmaları alevlendirdi.

Son yapılan araştırmada Times Meydanı’ndaki çeşitli karakterlerin kostümlerini giyen kişilerin çoğunluğu taciz olmak üzere yılda 120 bin ile 160 bin arasında olaya neden olduğu açıklandı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, komik karakterlerin meydana girişini yasal olarak nasıl engelleyebilecekleri konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Geçtiğimiz hafta 14 yaşındaki bir kızı fotoğraf çekildiği sırada taciz eden komik kıyafetli karakterlerden biri tutuklandı. Çarpıcı araştırmanın açıklanmasının ardından New York’ta tartışmalar yeniden alevlendi.

Araştırmaya göre Times Meydanı’nda komik karakterlerle fotoğraf çektiren turistlerin tacize uğradıkları açıklandı. Saate 24 kişinin kendi rızaları olmadan meydanda bulunan komik karakterler tarafında elle tacize uğradığı belirtildi.

New Yorkluların yüzde 47’sinin geçtiğimiz yıl Times Meydanı’nda bulunan komik tipler yüzünden hoş olmayan şeyler yaşadıklarını ifade ettikleri belirtildi.

Kent sakinlerinin yüzde 22’si, Times Meydanı’nda yaşadıkları olayları, “istenmeyen fiziksel temaslar” olarak değerlendirdi. New York dışından Times Meydanı’na gelen turistlerinde yüzde 15’i de istenmedikleri temaslara maruz kaldıklarını ifade etti.

68 yaşındaki bir mağdur, “Elmo karakteri fotoğraf çekimi sırasında göğsüme dokunmaya çalıştı ve bana düşmanca davrandı” dedi. Times Meydanı Derneği Başkanı Tim Tompkins, Amerikalı turistlerin üçte birinden fazlasının kostümlü kişilerden rahatsızlık duyduğunu söylediğini belirtti.

New York Post Gazetesi, yazı işleri hafta sonunda sert bir dille kaleme aldığı yazıda, “Yeter artık yasaklayın Times Meydanı’nda bu istenmeyen kostümlüleri” dedi.

New York Belediye Başkanı de Blasio, tartışmaların alevlenmesi sonrasında, “Bu işi yapan insanlara, bu karakterleri yeterince uyardık. New York Emniyet Müdürlüğü (NYPD) gerekli önlemlerini alıyor. Kanunu çiğneyenlere asla izin vermeyeceğiz. Protokolleri gözden geçiriyoruz” dedi

New York’ta her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği ünlü Times Meydanının simgelerinden olan kostümlü karakterlerin meydandan kaldırılması için New York Belediyesine yasa tasarısı sunulmuştu.

Times Meydanını ziyaret eden turistlerin hatıra fotoğrafı çektirdiği, Mickey Mouse, Spiderman, Batman gibi kostümleri giyinmiş kişiler meydanın simgesi haline dönüşmüştü.

Kostümlü karakterlerin ardından meydanın simgelerinden biri olan ‘Çıplak Kovboy’a alternatif üstsüz kadın kovboylar da meydana akın edince tartışmalar başlamış ve üstsüz kadın kovboylar meydandan dışlanmıştı.

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