Times Meydanı’nda Kostümlü Taciz Tartışması

New York’un ünlü Times Meydanı’ndaki komik ve korkunç karakterlerin kıyafetleriyle turistlerle birlikte poz veren kişilerle ilgili yapılan bir anket tartışmaları alevlendirdi.

Son yapılan araştırmada Times Meydanı’ndaki çeşitli karakterlerin kostümlerini giyen kişilerin çoğunluğu taciz olmak üzere yılda 120 bin ile 160 bin arasında olaya neden olduğu açıklandı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, komik karakterlerin meydana girişini yasal olarak nasıl engelleyebilecekleri konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Geçtiğimiz hafta 14 yaşındaki bir kızı fotoğraf çekildiği sırada taciz eden komik kıyafetli karakterlerden biri tutuklandı. Çarpıcı araştırmanın açıklanmasının ardından New York’ta tartışmalar yeniden alevlendi.

Araştırmaya göre Times Meydanı’nda komik karakterlerle fotoğraf çektiren turistlerin tacize uğradıkları açıklandı. Saate 24 kişinin kendi rızaları olmadan meydanda bulunan komik karakterler tarafında elle tacize uğradığı belirtildi.

New Yorkluların yüzde 47’sinin geçtiğimiz yıl Times Meydanı’nda bulunan komik tipler yüzünden hoş olmayan şeyler yaşadıklarını ifade ettikleri belirtildi.