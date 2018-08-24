Times Meydanı'nda Okyanus Macerası.

New York’un en sembolik alanlarından biri olan Times Meydanı, ünlü Broadway oyunlarının sergilendiği ışıklı tiyatroları, sokak sanatçıları, birbirinden ünlü markaların dükkanları ve dev led reklam panoları yüzünden hiç karanlık olmayan sokaklarıyla tüm dünyada tanınır. Her yılbaşı milyonlarca kişinin gözü önünde saat gece yarısını vurduğunda yeni yıla girildiğini simgeleyen kristal topun neredeyse tam düştüğü yerde bugünlerde Times Meydanı turistler için alışılmışın dışında bir gösterim sunuyor. National Geographic Okyanus Macerası. Ancak National Geographic, Times Meydanı’nın ortasına bir akvaryum yapmak yerine yüksek kaliterli büyük ekranlara dünyanın dört bir yanındaki okyanuslarında yaşayan hayvanların videolarını sergiliyor. Dijital medya ve teknoloji harikası olan bu videolar daha seyirciler kapıdan içeri adımlarını atar atmaz başlıyor ve onları adeta okyanusun derinliklerine götürüyor bir anda. Özel gözlüklerle izlediğiniz üç boyutlu okyanus altı macerasında yosunların arasından bir anda karşınıza çıkan köpekbalığını görünce korkmamak elde değil. Üç boyutlu bölümün ardından gelen, deniz altında yürüdüğünüzü hissettiren bölümde ise beyaz kumlu deniz tabanında yürürken çıkıveren vatozlar bir gerçek bir görsel şölen sunuyor.

National Geographic Pazarlama Müdürü Shannan Hebert, “Okyanus macerası sizlere teknolojinin en gelişmiş ürünleri sayesinde sunuluyor. Üç boyutlu ve sürükleyici teknoloji sayesinde sizleri Okyanusların başka türlü gidemeyeceğiniz kadar derin ve tehlikeli bölgelerine götürebiliyoruz. Birçok değişik teknolojiyi kullanıyoruz bu mekanda: üç boyutlu, halojen ve tabii kaliteli videolar,” diyor. Okyanus Macerasını en iyi şekilde aktarabilmek için bilgili rehberler eşliğinde gezmek gerekiyor. Rehberler denizlerin altındaki her yosun ve canlı türünü en ince detaylarıyla anlatıyor: “Bazı yerlerde hareket sensörleri sayesinde balıkları oynatabiliyor ve onlara dokunduğunuzu hissedebiliyorsunuz. Deniz aslanları ile oynayabilir, 3 boyutlu 8K çözünürlüklü video sayesinde köpekbalıklarıyla yüzebilirsiniz. Bazı yerlerdeyse dünyanın en eski lunapark hilelerinden birisi olan aynalar yardımıyla sizleri okyanusun en derin yerlerine götürüyoruz.” Sadece köpekbalığı da değil, dev ahtapotların birbirleriyle kavgalarını bile adeta yanlarındaymış gibi hissettiriyor bu gösteri.