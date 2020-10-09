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Times: Türkiye İngiliz koleksiyonundaki nadir tohumlara el koydu

09.10.2020 17:27 | Son Güncelleme

İngiliz The Times gazetesi, Türk devletinin İngiliz koleksiyonundaki antik ve modern tohumlara el koyduğunu yazdı. Mark Bridge ve Hannah Lucinda Smith imzalı haberde, "Ankara'daki İngiliz Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nde tutulan tarihi öneme sahip binlerce örnek, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koleksiyonun Türkiye'ye ait olduğunu iddia etmesinin ve aynı gün içerisinde kaldırılacağını söylemesinin ardından alındı" denildi.

Times: Türkiye İngiliz koleksiyonundaki nadir tohumlara el koydu

İngiliz The Times gazetesi, Türk devletinin İngiliz koleksiyonundaki antik ve modern tohumlara el koyduğunu yazdı.

Mark Bridge ve Hannah Lucinda Smith imzalı haberde, "Ankara'daki İngiliz Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nde tutulan tarihi öneme sahip binlerce örnek, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koleksiyonun Türkiye'ye ait olduğunu iddia etmesinin ve aynı gün içerisinde kaldırılacağını söylemesinin ardından alındı" denildi.

Haberde, tohumların iki yıl önce hayatını kaybeden arkeobotanikçi Gordan Hillman'ın mirası olduğu belirtiliyor.

İngiliz Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nün başkanı Stephen Mitchell, yönetim kurulu üyelerine yazdığı bir mektup ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın el koyma kararını bildirdi.

Mektubun detayları ilk olarak Al Monitor sitesinde yayımlandı.

Mitchell, yetkililerin "108 kutu arkeobotanik örnek ile 4 büfe dolusu modern tohum koleksiyonunu" Ankara'daki devlet müzelerinde sergilenmek üzere götürdüklerini iletti.

Mitchell, tohumların zarar görmesi ya da kaybolması ihtimallerine karşı yetkililerden ek süre taleplerinin reddedildiğini belirtti.

University College London (UCL) Arkeoloji Enstitüsü'nden Profesör Hillman'ın bir araya getirdiği tohum koleksiyonunun, bölgedeki binlerce yıllık arkeolojik alanlardan toplanan tohum ve botanik örnekler ile modern tohumlardan oluştuğu kaydediliyor.

Haberde araştırmacıların tarihi bitki çeşitlerini incelerken ya da arkeolojik alanlardaki örneklerin ne olduğunu belirlemeye çalışırken "özgür bir şekilde" bu tohumlardan yararlanabildikleri kaydediliyor.

UCL Arkeoloji Enstitüsü'nden arkeobotanikçi Dorian Fuller, Al Monitor'a yaptığı açıklamada, "(Türk yetkililerinin yaptığı) bu araştırma kaynağını Türk ve uluslararası araştırmacılardan uzaklaştırmak oldu. Kullanmak isteyen herkese açık olan güzel, küçük bir araştırma tesisiydi" dedi.

Mitchell mektubunda, Bakanlık'ın "gerekli izinlere tabi olmak şartıyla" koleksiyonların erişime açık olacağı konusunda güvence verdiğini kaydetti.

Haberde, bir İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün "Türk hükümetindeki ilgili yetkililere bu konu özelindeki endişelerimizi dile getirdik" dediği kaydedildi.

Türk hükümeti ile de yorum için iletişime geçildiği bilgisi haberde yer aldı.

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