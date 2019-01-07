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Times: Türkiye'nin işgalinden korkan Kürtler Esad'a yöneldi

07.01.2019 09:30 | Son Güncelleme

İngiliz Times gazetesi bugünkü sayısında Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Gazete ülkede "Türkiye'nin işgalinden" korkan Kürtlerin, yönetimleri altındaki bölgelerin kontrolünü Esad rejimine devretmeyi planladıklarını yazdı.

Times: Türkiye'nin işgalinden korkan Kürtler Esad'a yöneldi

Times'taki haber, gazetenin Orta Doğu muhabiri Richard Spencer'ın imzasını taşıyor.

Haber, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Trump'ın son açıklamalarıyla başlıyor.

Bolton, Amerikan askerlerinin, Türkiye'den Kürtlerle ilgili bazı garantiler almadan çekilmeyeceklerini söylemiş, Trump ise askerlerinin Suriye'den çekilme takvimi ile ilgili bir soruya, "Süreç hızlı ilerliyor" yanıtını vermişti.

Times'taki haberde YPG'nin, Batı'nın desteğiyle IŞİD'i püskürttükten sonra Suriye'nin doğusunda özerk bir bölge oluşturduğu belirtiliyor. NATO müttefiki Türkiye'nin ise sınırlarında "PKK devleti" yaratılmasını durdurma sözü verdiği hatırlatılıyor.

'ROJAVA'NIN ÖZERKLİĞİNE KARŞI SINIR KAPILARININ DEVRİ'

Haberden bazı satırlar şöyle:

"YPG liderleri, ABD'nin çekilmesi halinde, Kürt bölgelerini Türk saldırısından korumak için rejimle bir anlaşmayı müzakere etmek dışında bir seçenekleri olmayacağını söylüyor. Türk ordusu, Ankara'nın müttefiki gruplardan oluşan Özgür Suriye Ordusu ile birlikte YPG'yi, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin kentinden çıkarmıştı.

"Suriyeli gazeteciler Cumartesi günü, YPG Komutanı Sipan Hemo'nun Şam, Moskova ve Rusya'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki Hmeymim Üssü arasında mekik dokuduğunu, Esad rejimi ile bir anlaşmayı müzakere ettiğini yazdı. Haberlere bakılırsa Hemo, Kürt bölgesi Rojava'nın özerkliği için garanti verilmesi karşılığında, sınır kapılarının kontrolünün devrini önerdi.

"Pazarlıklarda rejimi temsil eden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı Ulusal Güvenlik Bürosu'nun başındaki Ali Memlük ve Savunma Bakanı General Ali Abdullah Eyüb'ün teklifi kabul edip etmedikleri henüz bilinmiyor. Suriye tarafının, Kürtlere bir dereceye kadar bağımsızlık vermeyi kabul etmek zorunda kalacağının farkında olduğu bildiriliyor. Ancak Şam, özerk bölgenin 1. Körfez Savaşı sonrası Irak'taki Kürdistan Özerk Yönetimi modeline benzer bir bölgeye dönüşmesini istemiyor. Görüşmelere Rus askeri danışmanların da katıldığı, Moskova'nın herhangi bir anlaşmanın garantörü olmasının gündemde olduğu belirtiliyor."

Times'taki haberde bugün Türkiye'yi ziyaret edecek John Bolton'ın şu sözlerine de yer verilmiş:

"Türklerin, ABD ile tam bir eşgüdüm içinde hareket etmeden askeri bir harekata girişeceklerini düşünmüyoruz."

Bolton'ın "ABD askerleri, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek" şeklindeki sözlerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tepki göstermişti.

Kalın yazılı açıklamasında, "Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Times Türkiye işgal Kürt Esad

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