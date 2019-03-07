Times: Türkiye turistlere 'Erdoğan'ı eleştirirseniz tutuklanırsınız' diyor

İngiliz Times gazetesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Avrupa'da PKK'nın toplantılarına katılıp Türkiye'ye tatil yapmaya gelenlerin gözaltına alınacağına" yönelik sözleriyle ilgili bir haber yaptı. Times gazetesinin haberi, "Hükümet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rejimine muhalefet ettiklerinden şüphelenilen kişilerin Türk topraklarına ayak basar basmaz gözaltına alınacaklarını söyledi" ifadeleriyle başlıyor. Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara'nın Polatlı ilçesindeki konuşması hatırlatılıyor. Bakan Soylu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. "Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içeriye girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil…" Oliver Moody imzalı haberde, "Tehdit, özellikle Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden Erdoğan'ı eleştirmemeleri konusunda uyardığı, Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Alman ziyaretçilere yönelik gözüküyor" deniliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Haberler asılsız Konuyla ilgili benzer haberler Alman Der Tagesspiegel ve Bild gazetelerinde yayımlanmıştı. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy 5 Mart'ta yazılı bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, Alman basınında çıkan haberler "asılsız" olarak nitelenerek, İçişleri Bakanı Soylu'nun "terörle mücadele kapsamında yaptığı açıklamaların bağlamından koparılarak çarpıtıldığı" kaydedilmişti. Açıklamada, "Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistleri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir" denilmişti. Almanya-Türkiye ilişkilerinde son dönemde tansiyon yeniden yükseldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ocak ayında Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına sosyal medya ağlarında yaptıkları paylaşımlarda dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu. Uyarıda son iki yıldır Alman vatandaşlarının Türkiye'de "keyfi olarak" gözaltına alındığı vurgulanmıştı. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat bilgilerinin Türkiye ile ilgili kısmında, "Hükümeti eleştiren bilgilerin yeniden paylaşılması hatta beğenilmesi bile cezai yargılamalara yol açabilir" denilmişti.