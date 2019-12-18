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İlginç iddia: Yunanistan Türkiye'ye karşı...

18.12.2019 13:48 | Son Güncelleme

Times gazetesi, "Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz yataklarını çıkartmaya hazırlandığı bir dönemde, Yunanistan'ın ABD ve İsrail'den SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) satın alacağını" yazdı.

İlginç iddia: Yunanistan Türkiye'ye karşı...

Gazete, Atina mahreçli Anthee Karassava imzalı haberinde Yunanistan'ın "Türkiye'nin denizin altında doğal kaynak arayan gemilerini gözlem ve koruma için kullandığı hava araçlarına karşı, ABD'den üç, İsrail'den iki adet SİHA alacağını" belirtti.

Times, Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'un milletvekillerine yaptığı açıklamada, SİHA'ların Yunan hava sahasına girebilecek düşman Türk araçlarını kısıtlamak için kullanılabileceğini söylediğini belirtiyor.

Gazete, Yunanistan'ın Türkiye'nin KKTC'ye ilk İHA'sını göndermesinden sonra, hava sahasına girebilecek herhangi bir Türk İHA'sını vuracakları tehdidinde bulunduğunu da aktarıyor.

TÜRKİYE VE LİBYA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez al-Sarraj, İstanbul'da yaptıkları görüşme sırasında, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasını imzaladılar.

Bu anlaşmanın Türkiye açısından önemi, Kıbrıs Türkleri ile 2011'de yapılan anlaşma dışında Doğu Akdeniz'de kıyısı olan bir ülkeyle yapılan ilk deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması olması.

Kıbrıs Rum Kesimi ise İsrail ve Mısır ile bu anlaşmaları 2000'li yılların başında yaptı ve ilan ettiği münhasır ekonomik bölgelerde oluşturduğu 13 parselde hidrokarbon faaliyetleri için ihaleleri tamamladı.

Anlaşma, AB tarafından yasa dışı ilan edilirken, anlaşmanın Yunan ordusunu alarma geçirdiğini söyleyen Times, konunun aynı zamanda Atina'daki sivil ve askeri liderler arasında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine nasıl tepki verileceği konusunda bölünme yarattığını vurguluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise KKTC'ye gönderilen İHA'larla ilgili Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Gerekirse sayılarını daha da artırma durumumuz söz konusu. İhtiyaca göre her şey her an değişebilir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan ABD israil SİHA

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Türkiye ; Karada Havada ve Denizde Tam Bağımsızlıgını İlân Etmiştir.. Türkiye'nin Katar ve Libya ile yaptığı Anlaşmalardan Rahatsız Olanlar; ABD , AB, Yunanistan İsrail Mısır Suud BAE ve Elbette ki ; Emperyalizmin Bu Memleketteki GÜR Sesi olan CHP!
valla bir cehapeli olarak anlaşmalara karşı değilim. anlaşmalar karşılığında ülkenin satılmasına karşıyım. 20 yıldır tüm fabrika devlet kurumlarını sattınız şimdi de ülkeyi satıyorsunuz. arsa arsa mahalle mahalle satılıyor. neymiş kanal istanbulmuş. kanal istanbulun çevresi de niyeyse hep Katarlılar tarafından satın alınmış. kendi iş yerlerini kuracaklar yani. köprü yaptı japona gelecek 50yıl borçlandık. geçmesek de para ödüyoz. ülkeye ne yapılıyorsa faydasının büyük bir bölümünü yabancılar görüyor. türk halkı değil. türkiyeyi düşünse ülkeye 10 milyon suriyi sokmazdı ekonomi çökmüş işsizlik
abd vermezse gelin bizden alin sikinti yok kumandasi bizde olduktan sonra herseyi alabilirsiniz...
Önce aç karınlarını doyursunlar
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