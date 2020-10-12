Times'tan Dağlık Karabağ yorumu: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Türkiye ve Ermenilerle tarihsel bağına rağmen sessiz

İngiliz The Times gazetesinde yayımlanan bir makalede, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın aile geçmişi nedeniyle hem Ermenilerle hem de Türkiye ile yakın bağları olmasına karşın Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarla ilgili bugüne kadar hiç açıklama yapmadığına dikkat çekildi.

Gazetenin bugünkü sayısında Orta Doğu muhabiri Richard Spencer imzasıyla "Ermenilerin savaşı kızışırken, tarih Johnson'ı çağırıyor" başlıklı bir makale yayımlandı.

Makalede, Johnson ile geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda yaptığı görüşmede Dağlık Karabağ'daki çatışmaların ele alındığı hatırlatıldı ancak İngiliz Başbakanı'nın bu görüşmeyle ilgili açıklama dışında konu hakkında kamuoyu önünde herhangi bir şey söylemediği vurgulandı.

Spencer, "Yine de Johnson'ın bir İngiliz vatandaşı olarak kendi kimliğinin şekillenmesi sadece büyük dedesinin bir dönem içişleri bakanlığı yaptığı Türkiye ile değil, aynı zamanda Ermenilerin kaderiyle de yakından bağlantılı. 1922 yılında öldürülen büyük dedesinin hayatını kaybetmesinde kısmen Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenilere yönelik soykırımından kaynaklandı. Büyük dedesi, hükümetteki diğer bazı isimlerin tepkisine rağmen yaşananları kamuoyunun dikkatine sunmak istiyordu" dedi ve şu ifadelere yer verdi: