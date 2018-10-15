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TİM'in 'Büyükelçiler Buluşması'nın 5'incisi Kapadokya'da yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 14:13 | Son Güncelleme

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 'Büyükelçiler Buluşması'nın 5'incisini Kapadokya'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Amacımız, ülkemizi, ihracatımızı ve ihracatçımızı tanıtmak.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 'Büyükelçiler Buluşması'nın 5'incisini Kapadokya'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Amacımız, ülkemizi, ihracatımızı ve ihracatçımızı tanıtmak. Bu amaçla yola çıktık" dedi. TİM Başkanı İsmail Gülle, Mardin, Trabzon, Çanakkale ve Gaziantep'in ardından, 'Büyükelçiler Buluşması'nın 5'incisini Kapadokya'da başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Gülle, "Amacımız, Türkiye'nin kültürel zenginliğini, yabancı misyon şeflerine, büyükelçilere tanıtmak. Böylece ticari vize veya ticari ilişkiler konusunda işbirliği yaptığımız büyükelçilik mensuplarıyla daha iyi ilişkiler kurmak, onlarla Türk işadamları profilini bir araya getirmek, tanıştırmak, zenginleştirmek istiyoruz. Amacımız, ülkemizi, ihracatımızı ve ihracatçımızı tanıtmak. Bu amaçla yola çıktık" ifadelerini kullandı. Kapadokya'nın, tarihin, Türk milletine bir mirası olduğunu da vurgulayan Gülle, şöyle devam etti: "UNESCO mirası olarak bizlere bırakılmış çok değerli bir yerdeyiz. Herkes hayranlık içerisinde. Bu güzel bölgemizi, konuklarımızla geziyoruz. Bu yakınlaşma, bu kadar yüksek katılımla gerçekleştirdiğimiz Büyükelçiler Buluşması, sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşıyor. İnanıyorum ki bu etkinliğimiz, ülkemizin tanıtımında, ihracatçıların kaynaşmasında çok önemli bir noktaya gidecektir. Bu yaptığımız çalışmayı, İstanbul’da ticari heyetlerimizle görüşmeler gerçekleştirerek tamamlayacağız. Bunun sonucunda ülkemizin ihracatının, ürünlerimizin ve ülkemizin tanınabilirliliğini an yüksek noktaya çıkaracağız." TİM'in organizasyonunda Kapadokya'ya 77 ülkeden büyükelçi, konsolos, ticari ateşe ve aileleri ile Avrupa Birliği (AB) delegasyonu Türkiye Temsilciliği'nden 250'ye yakın davetli geldi. Yabancı misafirler ayrıca, Uçhisar, Güvercinlik Vadisi, Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağı Vadisi, Zelve Vadisi, Güray Seramik Müzesi, Kaymaklı Yeraltı Şehri, halı fabrikası, Perili Ozanlar Vadisi ve Göreme’yi ziyaret etti. Heyet üyeleri, çanak atölyelerinde çanak yapımını da izleyip, Peribacaları arasında gezinti yaptı. İlk kez Kapadokya bölgesine geldiklerini ifade eden yabancı misyon şefleri, Peribacalarının büyülü atmosferinden çok etkilendiklerini, bölgeyi çok beğendiklerini, ayrıca düzenlenen toplantıdan da çok faydalandıklarını belirtti.

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