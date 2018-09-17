TİM'in seminerinde, ihracatçılar sorunlarına cevap aradı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi, (TİM) son günlerin en çok tartışılan konusu olan ihracat bedellerinin yurda getirilmesi hakkında tebliğle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla birlikte ihracatçı firmaları bilgilendirme toplantı düzenledi. TİM'den yapılan açıklamaya göre, Polat Renaissance Hotel'de gerçekleştirilen toplantıya yaklaşık bin firma katıldı. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Sektör İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü Hakan Ertürk "İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" konusunda ihracatçı firmalara detaylı bir bilgi verdi. Toplantının açılışında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracat bedellerinin yurda getirilmesinin 2008 yılına kadar zorunlu olduğunu, bu tarihe kadar, 100 bin doları aşan bedellerin süresi içerisinde yurda getirilmemesi durumunda kambiyo mevzuatına göre ceza uygulanabildiğini anımsatarak, "Bu zorunluluk 8 Şubat 2008’de Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle kaldırıldı. İhtiyaç duyulması halinde düzenleme yapma yetkisi ise Bakanlığa verilmişti." ifadesini kullandı.

Geçen haftalarda yapılan yeni düzenlemeyle birlikte; ihracat bedellerinin, fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 180 gün içinde ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesinin ve söz konusu bedellerin de en az yüzde 80’inin bir bankaya satılmasının zorunlu tutulduğunu kaydeden Gülle, tebliğin yayınlanmasının ardından ihracatçıların kendilerini yoğun bir şekilde arayarak uygulama konusundaki tereddütlerini dile getirdiğini vurguladı. Gülle, düzenledikleri bilgilendirme toplantısına ihracatçı firmaların yoğun ilgi gösterdiğini aktardı. \ - "Zor günlerden çıkış yolu ihracatı artırmaktan geçiyor İsmail Gülle, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini, bu dönemden daha çok ihracat ile çıkılacağını belirterek, TİM yönetimi olarak geçen hafta konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la bir araya geldiklerini vade, ihracat bedeli oranı, kur farkı konuları başta olmak üzere tebliğe ilişkin sorunları anlattıklarını kaydetti. Bakan Albayrak’a 10 çözüm önerisi sunduklarını aktaran Gülle, önerileri şöyle sıraladı:

"İhracatçılarımızın daha uzun vade ile çalıştıkları müşterilerini kaybetmemeleri için 180 günlük süre 360 gün olarak değiştirilmeli. İhracat bedelinin bankaya satılması zorunlu olan yüzde 80’lik kısmı yüzde 40’a çekilmeli.

Kâr marjı düşük sektörlerde kambiyo zararı oluşma tehlikesi nedeniyle, ihracat bedellerinin dövize çevrilmesinde döviz kuru sabit tutulmalı.

Transit ticaret, özel fatura ile ihracat (bavul ticareti) ve mikro ihracat kapsamında yapılan ihracatın tebliğ kapsamına girip girmediği netleştirilmeli. Serbest bölgelerin KKDF düzenlemesinde olduğu gibi döviz kredi işlerinde de ‘yurt içi’ olarak değerlendirilmeli. Tebliğ hükümlerinin 6 ay olan geçerlilik süresi uzatılmamalı. Tescil tarihi, fiili çıkış tarihi, ihracat bedelinin yurda geliş tarihi gibi konularda oluşabilecek tereddütler ihracatçımız lehine giderilmeli. Güvenilir bankacılık sistemi olmayan ülkelerle yapılan ihracat işlemlerinde, dövizin yurda getirilmesinde bizleri koruyan yöntemler ortaya konulmalı." Gülle, döviz kurlarında rekabetçi ortam olmaması nedeniyle paranın başka bankaya transfer edilip satılabilmesine imkan tanındığını belirterek, "Bu tebliğ hükümlerine uymayanlar hakkında ihracat rayiç bedelinin yüzde 5’i kadar idari para cezası yaptırımı makul bir düzeye indirilmeli." ifadesini kullandı.