Timoşenko koronaya yakalandı, durumu ağır!

Ukrayna'nın eski başbakanlarından Yuliya Timoşenko’nun Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

Gazeteduvar'da yer alan habere göre Timoşenko’nun koronavirüse yakanlandıığına ilişkin haberi Anavatan isimli partisinin sözcüsü Marina Soroka verdi.

Sözcü Soroka, 59 yaşındaki eski başbakanın korona virüsü testinin pozitif çıktığı ve durumunun ağır olduğu belirtildi.

Soroka, "Durumu ağır olarak değerlendiriliyor. Ateşi 39 derece" dedi.

Ukrayna'da korona virüsü vakalarında geçtiğimiz hafta ciddi bir artış yaşandı.

Cumartesi günü açıklanan verilere göre, son bir gün içinde 2 bin 328 yeni vaka tespit edildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 104 bin 958, ölü sayısı ise 2 bin 271 olarak veriliyor

Ukrayna'da 2004'te yaşanan Batı yanlısı "Turuncu Devrim'in" liderlerinden biri olan Timoşenko iki defa başbakanlık yapmış, 2010'da Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç'e karşı girdiği başkanlık seçimini kaybetmiş, ertesi sene de görevini suiistimal suçlamasıyla yedi yıl hapse mahkum edilmişti.

Timoşenko, 2014'teki Batı yanlısı protestoların sonucunda Yanukoviç'in parlamento tarafından görevden alınması sonrası serbest bırakılmıştı.



