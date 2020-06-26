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Timothee Chalamet ile Eiza Gonzalez aşk tatilinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 12:09 | Son Güncelleme

Amerikalı oyuncu Timothee Chalamet, meslektaşı Eiza Gonzalez ile Cabo San Lucas'ta aşk tatilinde. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Chalamet, sevgilisi ile havuzda görüntülendi.

Rol aldığı Beni Adınla Çağır (Call Me By Your Name) adlı film ile yıldızı parlayan Timothee Chalamet, bir süredir kendisi gibi oyuncu Eiza Gonzalez ile aşk yaşıyor.

İkili, geçtiğimiz günlerde karantina kurallarının rahatlaması ile birlikte soluğu Gonzalez'in gözde tatil beldesi olan Cabo San Lucas'ta aldı.

AŞIKLAR HAVUZDA

Yazın sürpriz aşıkları, villanın havuzunda keyif yaparken görüntülendi.

Timothee Chalamet ile Eiza Gonzalez

Bir süre şakalaşan Timothee Chalamet ile Eiza Gonzalez, daha sonra sudan çıkarak havlularına sarılıp şezlonglarına uzandı.
Genç kuşak arasında büyük bir hayran kitlesi olan Chalamet, son dönemin en gözde oyuncuları arasında yer alıyor.
Çocukluğundan beri kamera karşısında olan Timonhtee Chalamet, Call Me By Your Name'in ardından A Rainy Day In New York (New York'ta Yağmurlu Bir Gün),The King (Kral),Little Women (Küçük Kadınlar) gibi yapımlarda rol aldı.

SET ARKADAŞLIĞI AŞKA DÖNÜŞTÜ

SET ARKADAŞLIĞI AŞKA DÖNÜŞTÜ
Chalamet, bir dönem Johnny Depp ve Vanessa Paradis'in kızı Lily Rose Depp ile aşk yaşamıştı. İkili, The King adlı filmde birlikte rol almış ve set arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü.
Ancak Timothee Chalamet ile Lily Rose Depp yaklaşık iki ay önce yollarını ayırmıştı. Chalamet, daha sonra Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez ile yeni bir ilişkiye başladı.
Öte yandan Gonzalez ise ülkesinde telenovela adı verilen TV dizileri sayesinde üne kavuştu.
Oyunculuğunun yanı sıra aşk hayatıyla da konuşulan oyuncu, bir dönem Josh Duhamel, Liam Hemsworth, Cristiano Ronaldo gibi ünlülerle de aşk yaşamıştı.
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