Timothee Chalamet ile Eiza Gonzalez aşk tatilinde

Rol aldığı Beni Adınla Çağır (Call Me By Your Name) adlı film ile yıldızı parlayan Timothee Chalamet, bir süredir kendisi gibi oyuncu E iza Gonzalez ile aşk yaşıyor.

Çocukluğundan beri kamera karşısında olan Timonhtee Chalamet, Call Me By Your Name'in ardından A Rainy Day In New York (New York'ta Yağmurlu Bir Gün),The King (Kral),Little Women (Küçük Kadınlar) gibi yapımlarda rol aldı.