DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin terör örgütü PYD-YPG/PKK'ya silah yardımı yapmasına ilişkin, "Kilometrelerce öteye binlerce tır silah, mühimmat gönderiyorsun. Onlar etraftaki bütün coğrafyaya ateş saldığı gibi bizim güzel ülkemize de ateş salıyorlar. Ondan sonra timsah gözyaşları gibi bir hali ortaya koyuyorsun." dedi.

Soylu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, milletin kendilerine verdiği sorumluluk altında, her şarta rağmen ilerlemek zorunda bulunduklarını ve ideallerinin her şart altında ay-yıldızlı bayrağın dalgalanmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

20. yüzyılın sonunda kurulan insani bir yaşam tablosu hayalinden, bugün neredeyse dünyanın her köşesinde terörün konuşulduğu bir dünya tablosuna doğru gidildiğini ifade eden Soylu, bunun neden oluştuğunun hep birlikte düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Soylu, Batman'da 4 Ekim'de meydana gelen terör saldırısında şehit olan 8 güvenlik görevlisi için ABD Büyükelçiliğinin taziye mesajı yayımladığını hatırlatarak, "Vicdanı, etiği, ahlakı olmayan bir değerlendirmeyi ortaya koyuyor. Kilometrelerce öteye binlerce tır silah, mühimmat gönderiyorsun. Onlar etraftaki bütün coğrafyaya ateş saldığı gibi bizim güzel ülkemize de ateş salıyorlar. Ondan sonra timsah gözyaşları gibi bir hal ortaya koyuyorsun. Mafya filmlerinde olur, öldürürler sonra mezarının başına gider gözyaşı dökerler. Amerika gibi bir devlete mafyavari bir tavır hiç yakışmamaktadır." diye konuştu.