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"Timsah gözyaşları gibi bir hali ortaya koyuyorsun"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2018 21:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "(ABD) Kilometrelerce öteye binlerce tır silah, mühimmat gönderiyorsun. Onlar etraftaki bütün coğrafyaya ateş saldığı gibi bizim güzel ülkemize de ateş salıyorlar. Ondan sonra timsah gözyaşları gibi bir hali ortaya koyuyorsun" - "Milli ve manevi değerlerden uzak, halkla uyuşmayan kişiler dağlardan bölgeyi idare etmeye, bölgenin çizgisini tarumar etmeye çalışıyor. Bizi boş verin, bu toprak buna müsaade etmez" - "Şunu çok net söylüyorum, iyi bir noktadayız. 2014 yılında tüm Diyarbakır'da 621 terör olayı oluyor. 2018 yılbaşından bu yana 4 terör olayı var Diyarbakır'da"

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin terör örgütü PYD-YPG/PKK'ya silah yardımı yapmasına ilişkin, "Kilometrelerce öteye binlerce tır silah, mühimmat gönderiyorsun. Onlar etraftaki bütün coğrafyaya ateş saldığı gibi bizim güzel ülkemize de ateş salıyorlar. Ondan sonra timsah gözyaşları gibi bir hali ortaya koyuyorsun." dedi.

Soylu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, milletin kendilerine verdiği sorumluluk altında, her şarta rağmen ilerlemek zorunda bulunduklarını ve ideallerinin her şart altında ay-yıldızlı bayrağın dalgalanmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

20. yüzyılın sonunda kurulan insani bir yaşam tablosu hayalinden, bugün neredeyse dünyanın her köşesinde terörün konuşulduğu bir dünya tablosuna doğru gidildiğini ifade eden Soylu, bunun neden oluştuğunun hep birlikte düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Soylu, Batman'da 4 Ekim'de meydana gelen terör saldırısında şehit olan 8 güvenlik görevlisi için ABD Büyükelçiliğinin taziye mesajı yayımladığını hatırlatarak, "Vicdanı, etiği, ahlakı olmayan bir değerlendirmeyi ortaya koyuyor. Kilometrelerce öteye binlerce tır silah, mühimmat gönderiyorsun. Onlar etraftaki bütün coğrafyaya ateş saldığı gibi bizim güzel ülkemize de ateş salıyorlar. Ondan sonra timsah gözyaşları gibi bir hal ortaya koyuyorsun. Mafya filmlerinde olur, öldürürler sonra mezarının başına gider gözyaşı dökerler. Amerika gibi bir devlete mafyavari bir tavır hiç yakışmamaktadır." diye konuştu.

- "Diyarbakır'da 2018'de 4 terör olayı var"

Milli ve manevi değerlerden uzak, halkla uyuşmayan kişilerin dağlardan bölgeyi idare etmeye, bölgenin çizgisini tarumar etmeye çalıştıklarını belirten Soylu, "Bizi boş verin, bu toprak buna müsaade etmez. Şunu çok net söylüyorum, iyi bir noktadayız. 2014 yılında tüm Diyarbakır'da 621 terör olayı oluyor. 2018 yılbaşından bu yana 4 terör olayı var Diyarbakır'da." dedi.

Soylu, Türkiye'nin altyapısının çok değiştiğini ve "fiskeyle" düşürülecek bir ülke olmadığını aktararak, "İrademizi ve kararlılığımızı ortaya koyan bir Türkiye var. Dişimizi sıktığımızda üzerinden geçemeyeceğimiz bir mesele yok Allah'ın izniyle." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı yaparken sadece terörle mücadeleye bakmadığını vurgulayan Soylu, "Kulağımın bir tarafı Diyarbakır'a yapılan yatırımlarda, bir tarafı da Muğla'da, Antalya'da, Van'da, gelen turist sayısının artıp artmadığındadır. Eğer bu gerçekleşiyorsa attığımız adımın çıktısı olumlu olarak milletimize yarıyor demektir." ifadelerini kullandı.

Soylu, Türkiye'yi sınamaya çalıştıklarını ve bu sınamanın 300 yıldır var olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizi gerileme dönemine mahkum etmeye ve Batı ile aramızdaki uçurumu açık tutmaya çalışanların ortaya koyduğu süreçtir. Ortadoğu'daki iddiaları Suriye değildir, Irak değildir, Fas, Yemen değildir. Balkanlardaki iddiaları oradaki ülkeler değildir. Bu coğrafyanın en önemli özelliği olan ve bugün ayakta durursa etrafındaki coğrafyaya kan veren, can veren, umut veren Türkiye'dir. İddiaları Türkiye'dir ve Türkiye'yi diz çökertip, zayıflatmaktır. Ama bu iddialarına ulaşmaları da mümkün değildir."

- "Kandil'e biat etmeselerdi..."

Bakan Soylu, görevden alınan belediye başkanları yerine görevlendirme yapılmasına ilişkin, "Görevden alındılar da Türkiye kaybetti mi? Hem Diyarbakır kazandı hem Türkiye kazandı hem de coğrafya kazandı. Biz kulağı dışarıya kapalı insanlar değiliz. Bir yandan teröre karşı sürekli operasyon halindeyiz. Diğer taraftan da şehir ve kırsal yaşamı kendi normallerine döndürmek için gerekli altyapıyı hep birlikte kurmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu yerlerde yapılan hizmetler için kullanılan kaynakların, belediyelerin kendi kaynakları olduğunu vurgulayan Soylu, "Hiç kıvırmasınlar. Paraları PKK'ya göndermeselerdi, Kandil'e biat etmeselerdi, niyetlerini halis tutsalardı, onlar da yaparlardı." diye konuştu.

Gençlere yönelik yapılan yatırımlara da değinen Soylu, "Akıllarında Murat Karayılan olmasın, Cemil Bayık olmasın, akıllarında dünyayı fetheden ve kendisine bütün dünyayı alkışlatan bilim adamlarımız olsun gayretinin ve heyecanının içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Soylu, Diyarbakır'da şube açtığı için ASKON yönetimine de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından şube binasının açılışı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Diyarbakır İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütü PYD/PKK

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