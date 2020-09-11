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Timsahı rehin alıp 680 dolar fidye istediler

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2020 16:26 | Son Güncelleme

Hindistan’da köyün havuzuna giren timsahı yakalayan köylüler, hayvanı bırakmak için fidye istedi. 680 dolar isteyen köylüler, uzun çabaların ardından hayvanı serbest bırakmaya ikna edildi.

Timsahı rehin alıp 680 dolar fidye istediler

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bulunan bir köyde meydana gelen olayda bir timsah köydeki havuza girdi. Timsahın havuzda yüzdüğünü fark eden köylüler panik ve korkuya kapılıp yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Ancak yardıma gelen ekip, ilk günde havanın kararmasıyla birlikte timsahı kurtaramadı. Bunun üzerine köylüler ertesi gün sorunu kendileri çözmek isteyip timsahı yakalamaya karar verdi. Timsahı yakalamaya başaran köylüler hayvanı iple bağlayıp bırakmaya reddetti.

Köylüler, timsahı havuzdan kurtarmak için hayatlarını tehlikeye attıkları gerekçesiyle hayvanı bırakmak için eyaletteki orman koruma yetkililerinden 50 bin Hindistan rupisi (680 dolar) para istedi.

Konuya ilişkin Times of India’ya konuşan orman koruma yetkilileri, köylüleri ikna etmek için saatlerce uğraştıklarını, polisin cezai yaptırımları uygulama tehdidinde bulunduğunu, tüm bu çabaların sonunda timsahın serbest bırakıldığını anlattı.


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