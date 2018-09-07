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Timsahı yavru kediye çevirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 07.09.2018 17:56 | Son Güncelleme

Dev timsahı seven kadın izleyenleri şaşkına çevirdi.

Genç kadın devasa boyuttaki bir timsahı kucağında severek adeta ölüme meydan okudu. Timsahın ise uysallığı kameralara böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
kedi timsah kadın

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