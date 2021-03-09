Timsahla balıkçının köpek balığı avı! Kıran kıran mücadelede kazanan bakın kim oldu

Avustralyalı Geoff Trutwin ve Nat Barnes, Batı Avustralya'nın Wyndham açıklarında köpek balığı avlamanın tadını çıkarmaya hazırlanıyorlardı ancak hesaba katmadıkları bir şey vardı: Tuttuğunu koparan bir timsah!

İki buçuk metre uzunluğundaki dev sürüngen balıkçıların keyifle köpek balığını çektiği anda birden su yüzünde beliriverdi ve avını uzun bir mücadele sonunda balıkçılara yar etmedi.

Öfkeli çekişme bir süre devam etti ancak balıkçılardan olan Barnes, timsahın kararlılığı karşısında daha fazla direnemedi. Timsah avını da alarak hızla gözlerden uzaklaştı.

''RAKİBİME SAYGI DUYUYORUM''

Avı kaybeden balıkçı şöyle konuşuyor: "Şok ediciydi. Bu kadar güçlü bir şeyi yakından görmek inanılmazdı. Oldukça açtı ve bırakmasına imkan yoktu. Yenilgiyi kabul etmekten başka bir şey yapamazdım. Rakibime saygı duyuyorum. Sadece hızlı ve güçlü hayvanlar değil, aynı zamanda gerçekten akıllılar."

