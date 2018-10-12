Timsahlı gösteride bir gerilim dolu anlar

Çin'de bir hayvanat bahçesinde gösteri sırasında beklenmedik olay yaşandı. Seyircilerin gözü önünde timsahın ağzına balon sokmaya çalışan eğitmen korku dolu anlar yaşadı. Adamın arkasında bulunan diğer kişilerden biri farkında olmadan orada bulunan suya düştü.

Gerilim dolu anlarda yaşanan bu düşme sonrasında herkes kaçışmaya seyirciler de çığlık atmaya başladı. Timsahın kılını bile kıpırdatmadığı olayın görüntüleri sosyal medyada izleyenleri güldürdü.

