HABER

Timsal Karabekir: ABD'nin yaptığı soytarılık hepimizi sinirlendiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 16:49 | Son Güncelleme

KAZIM Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan tasarıyı kabul etmesine tepki göstererek, "ABD'nin yaptığı soytarılık hepimizi sinirlendiriyor" dedi.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- KAZIM Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan tasarıyı kabul etmesine tepki göstererek, "ABD'nin yaptığı soytarılık hepimizi sinirlendiriyor" dedi.
Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı dolayısıyla Türk Ocakları Burdur Şubesi tarafından 'Kazım Karabekir Paşa'nın Kızı Timsal Karabekir'in gözünden Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yılı' adlı konferans düzenlendi. Öğretmenevi Salonu'nda düzenlenen konferansın açılında konuşan Türk Ocakları Burdur Şube Başkanı Dr. öğretim üyesi Himmet Büke, "107 yıldır Türk Ocakları devletin ve milletin çizgisinden bir santim bile, hiçbir zaman, bir an bile ayrılmamış, her zaman devletin ve milletin âli menfaatleri nereye yönelirse o yönde hareket etmiş, o yönde tutum ve tavır sergilemiştir" dedi.
Timsal Karabekir de konferanstaki konuşmasında, ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan tasarıyı kabul etmesinden bahsederek, "ABD'nin yaptığı soytarılık hepimizi sinirlendiriyor" dedi. Ermenilerin yaptıklarının Kazım Karabekir tarafından hazırlanan Alaca Raporu'nda yer aldığını aktaran Timsal Karabekir, "Alaca diye internetten araştırırsanız ve yüreğiniz de yeterse sonuna kadar okuyun. Fecaat ki Türk halkının ne yaşadığını, Ermenilerin, o memedeki süngülenen evlatların ciğerlerinin ve yüreklerinin duvara asıldığı o ızdıraplı günler. General Harbord 'Erzurum'a gittim olayı yerinde inceledim, esas yok edilmeye çalışılmış olanlar öz yurtlarında Türklerdir. Türkler Ermenilere kötü davranmamıştır' diyor. Bugün ABD arşivlerinde bu satırlar olmasına rağmen ABD'nin yaptığı soytarılık hepimizi sinirlendiriyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Sigara tiryakisi adamın akciğeri görenleri şoke etti! Sigara tiryakisi adamın akciğeri görenleri şoke etti!
Hatay'da maydanoz hasadı başladıHatay'da maydanoz hasadı başladı
Hatay'a şehit ateşi düştüHatay'a şehit ateşi düştü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta hareketli anlar! Genç kadını son anda vazgeçirdiler

Zonguldak'ta hareketli anlar! Genç kadını son anda vazgeçirdiler

Şehit Karataş'ın oğlunun verdiği asker selamı yürekleri dağladı!

Yürekleri dağlayan an!

Eski eşi dehşeti yaşatmıştı! Gelen mektupla hayatının şokunu yaşadı

Eski eşi tarafından boğazı kesildi! Gelen mektupla şoke oldu

Kayseri'de boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide bulundu! Feci ölüm

Küçükçekmece'de korkunç olay: 1 ölü

Küçükçekmece'de korkunç olay

Kendisini bıçaklayan oğlunun ağlayarak tahliyesini istedi

Kendisini bıçaklayan oğlunun ağlayarak tahliyesini istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.