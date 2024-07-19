Timur Cihantimur hakkında 'Hapishanede dövüldü' iddiaları... "Dudağı patladı, dişi kırıldı"

İstanbul Eyüpsultan'da lüks otomobiliyle kazaya karışan ve Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur, annesi tarafından önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırılmıştı. 14 Haziran tarihinde Boston'da yakalanan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur mahkemeye çıkarılmış ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

"DUDAĞI PATLADI, DİŞİ KIRILDI"

VOA'dan Mehmet Sümer'in haberine göre Timur Cihantimur, kaldığı hapishanede 3 kişi tarafından darbedildi.

Aktarılan bilgilere göre, saldırganlar Cihantimur'un kafasına ve yüzüne vurduğu ve ayrıca Cihantimur'un dudağını patlatarak dişini de kırıldığı öğrenildi.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Cihantimur'un hastanede yer olmaması sebebiyle cezaevine geri gönderildiği de haberde iddia edildi.