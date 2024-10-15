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Timur Cihantimur'un tutukluluğu devam edecek! ABD'deki iade davasında karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi

15.10.2024 19:21
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Türkiye aylarca, İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açtıktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un davasında yeni gelişme yaşandı. Mahkeme Cihantimur’un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada tutukluluğunun devamına karar verilerek, karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

Timur Cihantimur'un tutukluluğu devam edecek! ABD'deki iade davasında karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi

Uzun süre Türkiye'nin gündeminde kalan olayda yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılmıştı. Anne ve oğlu sonrasında ABD'de yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Cihantimur ve Tok, ABD'de yargılanmasına devam ediliyor.

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TUTUKLULUK HALİNE DEVAM KARARI

Mahkeme, Timur Cihantimur'un Türkiye’ye iade kararını tarafların son yazılı savunmaları sonrasına bıraktı. Cihantimur’un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada tutukluluğunun devamına karar verilerek, karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi.
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NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen 2 araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış ve yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

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Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaştığı, ikilinin önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri Eylem Tok
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