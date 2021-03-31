Timur Ölkebaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Kırmızı Kamyon Bedri kimdir?

Bugüne kadar pek çok farklı projede rol alan Timur Ölkebaş baba tarafından ise aslen Artvin Hopa’lıdır. İkizler burcudur. Aynur Ölkebaş ile evli ve bu evliliğinden bir kızı vardır.

Ortaokul ve Lise döneminde voleybol ve Judo sporları ile ilgilenen Timur Ölkebaş abisinin teklifi ile Rize Halk Eğitim Merkezinde tiyatro oyunlarına başlamıştır. Abisinin üniversiteyi kazanması nedeniyle 1 sene sonra ailecek İstanbul’a taşınmışlardır.

Benim İçin Üzülme

Firar Firar

İncir Reçeli

Çılgın Kanal

Sevgili Düşmanım

Gazi, Çapkın Çapkın

Uy Başuma Gelenler

Hayalet

Avrupa Yakası

Estağfurullah Yokuşu

Bir İstanbul Masalı

Analık

Beşik Kertmesi

Çiçek Taksi

KIRMIZI KAMYON BEDRİ KİMDİR?

Beş çocuk babası, tipik bir Karadenizli olan Bedri, istasyonun en renkli karakterlerinden biridir. Bedri, ailesine ve çocuklarına çok düşkün olmakla beraber aynı zamanda karısına da ilk günkü gibi aşıktır. Çocukları kimi zaman herkes için birer bela olsa da onlar için de yapamayacağı hiçbir şey yoktur. En büyük hayali onların geleceğine yatırım yapabilmektir.

Kırmızı Kamyon, 31 Mart 2021 Çarşamba yani bu akşam saat 20.00'de ilk bölümü ile Show TV ekranlarında sevenleri ile buluşacak.

