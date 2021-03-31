Timur Ölkebaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Kırmızı Kamyon Bedri kimdir?

Timur Ölkebaş, itfaiyecilerin zorlu ve tehlikeli hayatlarını anlatan Kırmızı Kamyon dizisinde Bedri rolünü canlandırıyor. Bedri, ekibin en tecrübeli itfaiyecisi.
1977 senesinde dünyaya gelen Timur Ölkebaş Almanya doğumludur. Çocukluk döneminden sonra annesinin memleketi Rize’ye gitmiş ve Lise eğitiminin sonuna kadar Rize’de yaşamıştır.
Ortaokul ve Lise döneminde voleybol ve Judo sporları ile ilgilenen Timur Ölkebaş abisinin teklifi ile Rize Halk Eğitim Merkezinde tiyatro oyunlarına başlamıştır. Abisinin üniversiteyi kazanması nedeniyle 1 sene sonra ailecek İstanbul’a taşınmışlardır.
Bugüne kadar pek çok farklı projede rol alan Timur Ölkebaş baba tarafından ise aslen Artvin Hopa’lıdır. İkizler burcudur. Aynur Ölkebaş ile evli ve bu evliliğinden bir kızı vardır.
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Siyah Beyaz Aşk
Sevda Kuşun Kanadında
Benim İçin Üzülme
Firar Firar
İncir Reçeli
Çılgın Kanal
Sevgili Düşmanım
Gazi, Çapkın Çapkın
Uy Başuma Gelenler
Hayalet
Avrupa Yakası
Estağfurullah Yokuşu
Bir İstanbul Masalı
Analık
Beşik Kertmesi
Beş çocuk babası, tipik bir Karadenizli olan Bedri, istasyonun en renkli karakterlerinden biridir. Bedri, ailesine ve çocuklarına çok düşkün olmakla beraber aynı zamanda karısına da ilk günkü gibi aşıktır. Çocukları kimi zaman herkes için birer bela olsa da onlar için de yapamayacağı hiçbir şey yoktur. En büyük hayali onların geleceğine yatırım yapabilmektir.
Kırmızı Kamyon, 31 Mart 2021 Çarşamba yani bu akşam saat 20.00'de ilk bölümü ile Show TV ekranlarında sevenleri ile buluşacak.
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