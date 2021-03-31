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Timur Ölkebaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Kırmızı Kamyon Bedri kimdir?

31.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu akşam Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kırmızı Kamyon dizisindeki karakterleri kimlerin canlandırdığı merak ediliyor. Peki itfaiyecilerin tehlike dolu maceralarını, zorlu hayatlarını ve birbirleri ile olan bağlarını anlatan aksiyon ve dram dolu Kırmızı Kamyon dizisinin Bedri'si kimdir? Timur Ölkebaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Timur Ölkebaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Kırmızı Kamyon Bedri kimdir?

Timur Ölkebaş, itfaiyecilerin zorlu ve tehlikeli hayatlarını anlatan Kırmızı Kamyon dizisinde Bedri rolünü canlandırıyor. Bedri, ekibin en tecrübeli itfaiyecisi.

TİMUR ÖLKEBAŞ KİMDİR?

1977 senesinde dünyaya gelen Timur Ölkebaş Almanya doğumludur. Çocukluk döneminden sonra annesinin memleketi Rize’ye gitmiş ve Lise eğitiminin sonuna kadar Rize’de yaşamıştır.

Ortaokul ve Lise döneminde voleybol ve Judo sporları ile ilgilenen Timur Ölkebaş abisinin teklifi ile Rize Halk Eğitim Merkezinde tiyatro oyunlarına başlamıştır. Abisinin üniversiteyi kazanması nedeniyle 1 sene sonra ailecek İstanbul’a taşınmışlardır.

Bugüne kadar pek çok farklı projede rol alan Timur Ölkebaş baba tarafından ise aslen Artvin Hopa’lıdır. İkizler burcudur. Aynur Ölkebaş ile evli ve bu evliliğinden bir kızı vardır.

TİMUR ÖLKEBAŞ'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

  • Omar ve Biz

  • Oflu Hoca Trakya'da

  • Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel

  • Rüzgarın Hatıraları

  • Oflu Hoca'nın Şifresi

  • Devrimden Sonra

  • Eve Dönüş

  • Kayıp Cennet İnsanları

  • Metropol Kabusu

  • Sır Çocukları

TİMUR ÖLKEBAŞ'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

  • Ya İstiklal Ya Ölüm

  • Kimse Bilmez

  • Siyah Beyaz Aşk

  • Sevda Kuşun Kanadında

  • Benim İçin Üzülme

  • Firar Firar

  • İncir Reçeli

  • Çılgın Kanal

  • Sevgili Düşmanım

  • Gazi, Çapkın Çapkın

  • Uy Başuma Gelenler

  • Hayalet

  • Avrupa Yakası

  • Estağfurullah Yokuşu

  • Bir İstanbul Masalı

  • Analık

  • Beşik Kertmesi

  • Çiçek Taksi

    • KIRMIZI KAMYON BEDRİ KİMDİR?

    Beş çocuk babası, tipik bir Karadenizli olan Bedri, istasyonun en renkli karakterlerinden biridir. Bedri, ailesine ve çocuklarına çok düşkün olmakla beraber aynı zamanda karısına da ilk günkü gibi aşıktır. Çocukları kimi zaman herkes için birer bela olsa da onlar için de yapamayacağı hiçbir şey yoktur. En büyük hayali onların geleceğine yatırım yapabilmektir.

    Kırmızı Kamyon, 31 Mart 2021 Çarşamba yani bu akşam saat 20.00'de ilk bölümü ile Show TV ekranlarında sevenleri ile buluşacak.

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