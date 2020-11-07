Timur Selçuk'a veda! Dostları yalnız bırakmadı

"İspanyol Meyhanesi", "Ayrılanlar İçin", "Sen Neredesin" ve "Bugün Yarın Daima" gibi unutulmaz eserlere imza atan Timur Selçuk, kalp krizi nedeniyle hayata veda etti.

Usta müzisyen Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

74 yaşında vefat eden Selçuk'un cenazesi, kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine katılmak üzere camiye gelen isimlerden Müjdat Gezen, şunları söyledi:

"1960 yılından beri tanırdım Timur'u. Çünkü annesi ile Şehir Tiyatrosu'nda beraber oynardık. Münir amca da, babamın radyodan arkadaşıydı. Çok severdi. Dostluğumuz bugüne kadar sürdü. Bugünden sonra kısmet değilmiş. Müzik adamı olarak da çok iyiydi ama Timur, insan olarak çok tatlı bir çocuktu. Allah rahmet eylesin. İyi kalpliydi, iyi adamdı, iyi besteciydi, iyi müzik adamıydı, sanatçı ana-babanın oğluydu"

Kurtalan Ekspres grubunun Bas Gitarcısı, Müzisyen Ahmet Güvenç ise, "Timur hoca çok önemliydi. Onun dershanesinde senelerce ders verdik. Yeni nesillere bilgi aktarmayı, ders vermeyi biz ondan öğrendik. Benim için çok değerliydi. Çok büyük bir varlığımı kaybetmiş oldum. Nurlar içinde yatsın" dedi.



