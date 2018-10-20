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Timurtaş Onan’ın ‘İstanbul Her Şeye Rağmen’ isimli fotoğraf kitabı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 15:03 | Son Güncelleme

FOTOĞRAF sanatçısı Timurtaş Onan'ın, 80'lerden bugüne İstanbul'un gündelik yaşamına dair görsel hikayelerle yüklü yeni fotoğraf kitabı ‘İstanbul Her Şeye Rağmen’, fotoğraf severlerle buluştu.

İSTANBUL, (DHA) - FOTOĞRAF sanatçısı Timurtaş Onan'ın, 80'lerden bugüne İstanbul'un gündelik yaşamına dair görsel hikayelerle yüklü yeni fotoğraf kitabı ‘İstanbul Her Şeye Rağmen’, fotoğraf severlerle buluştu.
Bugüne dek ulusal ve uluslararası pek çok proje ve sergiye imza atan İstanbullu fotoğrafçı Timurtaş Onan'ın kitabı, 80'lerden bu yana İstanbul'un geçirdiği kültürel, ekonomik, demografik ve mimari değişimlere detaylı olmasının yanı sıra panoramik bir bakış da sunuyor. Kitapta çoğunluğu analog olan 120 adet siyah beyaz fotoğraf yer alıyor.
80'li yıllardan bu yana İstanbul'u sayısız defa kadrajına almış olan Onan, yeni kitabıyla bu kadim kentin hafıza kutusuna yeni bir andaç bırakmayı hedefliyor. Fotoğrafların taranması ve seçimi ile tasarımı yaklaşık bir buçuk yıl süren kitapta Onan, dışarıdan ne kadar müdahale edilirse edilsin; hayatın ve şehrin her şeyden azade kendine özgü bir akışı olduğunu ve bu akışı hiçbir şeyin değiştiremeyeceğini yansıtıyor.

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