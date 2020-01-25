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Tinder acil durum butonu ekleme kararı aldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.01.2020 13:20 | Son Güncelleme

Şirketin özellikle de güvenlik nedeniyle son zamanlarda sürekli eleştirmesi en önemli nedenler içerisine gösteriliyor.

Tinder acil durum butonu ekleme kararı aldı

Eşleştiği kişinin yanına giderken kendisini tehdit altında hisseden bir kullanıcı, uygulamaya konacak panik düğmesini kullanarak güvende olacak. Özellikle de şirketin sürekli olarak güvenlik konusunda eleştirildiği bir dönemde böyle çalışma yapılması büyük memnuniyetle karşılandı. Panik düğmesi Tinder’ın şirket ortağı Match Group tarafından Noonlight isimli bir uygulmada başlatılmasına karar verildi.

Şirketin CEO’su Many Ginsberg, arkadaşlık uygulaması işini ‘bir anne gibi’ yürütmek gerektiğini söyledi. Ünlü CEO’nun 21 yaşında bir kızı olduğu da söyleniyor. Bu kararın alınmasında şirketin CEO’sunun önemli bir etkisi olduğu söyleniyor.
Ünlü bir gazetede yayınlanan habere göre özellik, ocak ayının sonunda ABD’deki kullanıcıların hizmetine verilecek. Böylece ani bir durumda güvenlik güçlerine haber gidecek. Yeni özellik sadece bundan ibaret değil. Aynı zamanda kullanıcıların randevularından önce, randevu zamanı ve yeri gibi bilgileri girmesi de sağlanacak.

Tinder uygulamasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen cinsel saldırı ve diğer suçların böyle bir karar alınmasında büyük etkisi olduğu söyleniyor. Sizce kullanıcılar, bu yeni özellik sayesinde ek güvenlik kazandı mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Tinder Tinder acil durum butonu

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