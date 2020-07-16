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Tinder Black Lives Matter protestosunu platformunda istemiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.07.2020 12:32 | Son Güncelleme

ABD’de tüm şiddetiyle süren Black Lives Matter protestoları, ülkeyi bölünmeye kadar götürecek bir hal almışken, sosyal medya servislerinde de tartışmaların etkisi büyüyor.

Tinder Black Lives Matter protestosunu platformunda istemiyor

George Floyd isimli siyahi bir vatandaşın ABD’de polis tarafından 8 dakikalık işkencenin sonunda boğularak öldürülmesi sosyal medyada canlı canlı yayınlanmıştı. Bu olayın ardından ortaya çıkan Black Lives Matter (Siyah hayatlar önemlidir) protestoları ile ABD sokakları yangın yerine döndü. İki aydır devam eden protestoların sosyal medyadaki etkileri de hala sürüyor. Şimdi Tinder Black Lives Matter destekçisi bir kullanıcıyı engelleyip hesabını sildiği için eleştirilerin hedefi haline geldi.

BLACK LİVES MATTER YAZDI HESABI YOK OLDU

Utah’da yaşayan Jade Goulart isimli kadın, Tinder hesabında profiline Black Lives Matter yazdığı için hesabının kapatıldığını ve Tinder’a erişiminin engellendiğini iddia aediyor.

Tinder’ın ise kullanıcı sözleşmesinde yer alan “ürün ve hizmet tanıtımı yapılamaz” maddesine dayanarak bu engelleri koyduğu vurgulanıyor.

Tinder’ın daha önce de Black Lives Matter kampanyaları için bağış toplayan hesapları engellediği hatırlatılıyor. Ancak bağış toplamadan, sadece harekete destek verdiği için bir hesabın kapatılması ilk defa medyaya yansımış bulunuyor.

Çöpçatan servisinin CEO’su ise medyaya daha önce verdiği beyanda, Black Lives Matter protestolarını anladıklarını ve insan haklarına saygılı olduklarını vurgulamıştı. Fakat Tinder’ın arka planda sessiz sessiz, Black Lives Matter destekçilerini cezalandırmaya devam ettiği iddia ediliyor.

Bu şekilde hesapları kapatılan kişilerin ise Tinder’dan bir cevap alamadıklarını, kayıtlarında belirtilen e-posta adresine dair bir hesap bulunmadığı cevabı aldıkları vurgulanıyor. Diğer bir deyişle, Tinder Black Lives Matter destekçilerini, sanki Tinder’da hiç hesap açmamışlar gibi, veri tabanının en derin dehlizlerinden bile siliyor.

Peki Tinder Black Lives matter kampanyasına karşı neden bu kadar öfkeli? Tinder yöneticileri ırkçı bir düşünceye mi sahip yoksa ABD sokaklarında yaşanan olayların, Üçüncü Dünya Savaşı için dev güçlerin hesaplaşmasından kaynaklandığını düşünüp bu savaşı kendi platformlarından uzak mı tutmak istiyorlar?

Zira ortalık durulduğunda, savaşı kazanan tarafın sosyal medya servislerinin patronlarına ceza kesmesi bekleniyor. Patronların, karşı tarafa verdiği destek için cezalandırılması, çok olası bir sonuç olarak görülüyor. Bunun bir örneğini de 27 Temmuz günü ABD senatosunda göreceğiz. Amazon, Apple, Facebook ve Google CEO’ları, senato komisyonu önünde, canlı yayında toplu sorguya çekilecek. Bu ifade oturumu sırasında CEO’ların halk önünde kasten aşağılanacağı ve azarlanarak küçük düşürüleceği beklentisi hakim. Bakalım neler olacak?

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