Tinder Black Lives Matter protestosunu platformunda istemiyor

George Floyd isimli siyahi bir vatandaşın ABD’de polis tarafından 8 dakikalık işkencenin sonunda boğularak öldürülmesi sosyal medyada canlı canlı yayınlanmıştı. Bu olayın ardından ortaya çıkan Black Lives Matter (Siyah hayatlar önemlidir) protestoları ile ABD sokakları yangın yerine döndü. İki aydır devam eden protestoların sosyal medyadaki etkileri de hala sürüyor. Şimdi Tinder Black Lives Matter destekçisi bir kullanıcıyı engelleyip hesabını sildiği için eleştirilerin hedefi haline geldi.

BLACK LİVES MATTER YAZDI HESABI YOK OLDU

Utah’da yaşayan Jade Goulart isimli kadın, Tinder hesabında profiline Black Lives Matter yazdığı için hesabının kapatıldığını ve Tinder’a erişiminin engellendiğini iddia aediyor.

Tinder’ın ise kullanıcı sözleşmesinde yer alan “ürün ve hizmet tanıtımı yapılamaz” maddesine dayanarak bu engelleri koyduğu vurgulanıyor.

Tinder’ın daha önce de Black Lives Matter kampanyaları için bağış toplayan hesapları engellediği hatırlatılıyor. Ancak bağış toplamadan, sadece harekete destek verdiği için bir hesabın kapatılması ilk defa medyaya yansımış bulunuyor.