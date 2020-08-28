Tinder’da en çok bu meslekler kaydırılıyor

Flört etmek istediğiniz kişinin işi, kararınızı etkiliyor mu? Görünüşe göre belirli bir meslek grubu Tinder’da en çok tercih ediliyor.

Tinder eski CEO’su Sean Rad’a göre insanlar çıkmak istediği kişinin işine çok önem veriyor. Çoğu insan becerilerine göre birini yargılamadığını söylese de, belirli niteliklere daha çok ilgi duyuluyor.

Zanaatla uğraşanların ise, problem çözme, çalışkanlık ve tekniğe hakim olmak gibi nitelikleri nedeniyle çok tercih edilmesi kimileri için hiç de şaşırtıcı değil.

PriceYourJob adlı şirket bir araştırma yaparak, Tinder’da en çok sağa kaydırılan meslek gruplarını ortaya çıkardı.

İngiltere’de yapılan araştırmaya göre mesleği marangozluk olan erkekler, kadınların en çok arzuladığı meslek grubu oldu.

Tinder’da en çok tercih edilen meslek grupları incelendi.



Baret takıp büyük ahşap parçalar üzerinde çalışan bu erkekler 300 deney eşleşmesi arasında 195 kez eşleşerek dikkatleri üzerine çekti.

159 eşleşme ile ikinci sırada bahçıvanlar yer aldı. Bitkilerle uğraşan bir erkeği kim sevmez ki? Üçüncü sırada ise 126 eşleşme ile inşaatçılar yer alıyor. 111 eşleşme ile dördüncü sırada peyzajcılar, beşinci sırada ise duvar ustaları bulunuyor.

En tercih edilen meslek grubu olması, marangozlar için iyi haber.



