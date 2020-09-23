Tinder’da tanıştığı erkekleri yaklaşık 4.5 milyon TL dolandırdı

Melbourne’de yaşayan 41 yaşındaki Jocelyn Zakhour, iki yıl sekiz ay şartlı tahliye olmaksızın dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zakhour Tinder’da tanıştığı kurbanlarının ikisinden şantaj yoluyla zorla para aldı. İlk kurban %300’lük getiri vaadiyle sahte yaban mersini çiftliğine 516 bin dolar değerinde yatırım yaptı. Zakhour, kurbanını ikna etmek için ona Rolex marka bir saat hediye etti; ancak tıpkı çiftlik gibi saat de sahte çıktı.

Zakhour ardından daha fazla para talep ederek, istediğini alamazsa kurbanın ailesine zarar vermekle tehdit etti. Yerel basına göre Zakhour kurbanına tam 240 tane tehdit içerikli e-mail göndererek daha fazla para istedi.

İkinci kurban, Zakhour’un Tinder’dan eşleştiği bir finans uzmanıydı. Zakhour kurbanına tarım ekipmanına ihtiyacı olduğunu ve personel ücretini karşılayamadığını söyleyerek kurbanından 43.500 dolar aldı.

Zakhour mahkemede tüm bunları kumar bağımlılığı yüzünden yaptığını iddia etse de yaralama tehdidi ile dolandırma ve şantaj suçlamalarını kabul etti.

Zakhour’un dolandırdığı paranın onda birini geri ödediği, bir özür mektubu yazdığı ve son 18 ayı bir aşevinde gönüllü çalışarak geçirdiği bildirildi. Ayrıca Zakhour, kurbanlarından birini söylediği yalanlara inanacak kadar aptal olmakla da suçlayarak “Nasıl biri olduğumu anlaması gerekirdi” dedi.



