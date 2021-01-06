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Tinder hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

06.01.2021 17:01 | Son Güncelleme:
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Tinder hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Tinder, insanların sosyalleşmesini sağlayan bir arkadaşlık uygulamasıdır. Tinder'da kullanıcılar, birden fazla kişiyle aynı anda tanışıp sohbet edebilirler. Birçok kullanıcı uygulamayı severek kullanırken, bazı kullanıcılar da Tinder hesap silme adımlarının nasıl yapıldığını merak ediyor. Bu yazımızda sizlere "Tinder hesap silme" işlemini tüm detaylarıyla aktaracağız...

Tinder, bölgesel olarak kullanıcıların beğendiği ve iletişim kurmak istedikleri kişilerle eşleşmesine imkan tanıyor. Kullanıcının iletişim kurmak istediği kişi de kabul ettiği anda eşleşme sağlanıyor ve sohbet başlatılıyor. Uygulama üzerinden her gün 26 milyondan fazla eşleşme sağlanıyor. Bu sayede Tinder, dünyanın en popüler flört uygulaması olma özelliğini de elinde bulunduruyor. Tinder uygulamasının kullanıcıları, bazen insanlarla sohbet ederek vakit geçirmek için bazen de sadece merak ettikleri için uygulamada hesap açabiliyorlar. Yaygın bir kullanıma sahip olan uygulamayı silmek isteyen kullanıcıların sayısı da bir hayli fazla. Eğer siz de "Tinder hesabını kalıcı olarak silme işlemi nasıl yapılır?" diye düşünüyorsanız, cevabını bütün detayları ile birlikte yazımızda bulabilirsiniz...

Tinder'da Kalıcı Hesap Silme İşleminden Önce Yapılması Gerekenler

Tinder uygulamasının, daha fazla özellik hizmeti sunan iki farklı seçeneği bulunur; Tinder Plus ve Tinder Gold. Tinder hesabınızı kalıcı olarak silmeden önce eğer, ücretli olarak kullanılabilen bu uygulamalarda üyeliğiniz varsa daha sonra ücret ödememek adına üyeliğinizi iptal ettirmelisiniz. İşte, Tinder Plus ve Tinder Gold hesap silme işleminde takip edeceğiniz adımlar...

Android'te Tinder Gold ve Tinder Plus Hesap Silme İşlemi

  • Google Play Store uygulamasına gidin ve arama bölümüne Tinder yazarak uygulamayı aratın.
  • Tinder uygulamasını seçtikten sonra "Aboneliği İptal Et" seçeneğine tıklayın.
  • Son olarak iptal etme kararınızı onaylayarak işlemi sonlandırın.

iOS'ta Tinder Gold ve Tinder Plus Hesap Silme İşlemi

  • App Store'a giriş yapın ve sayfayı aşağıya kaydırarak Apple kimliği ve giriş bilgilerinizi seçin.
  • Sayfayı aşağıya kaydırın ve Abonelikler > Yönet > Tinder adımlarını takip edin.
  • Aboneliği bitir seçeneğine basın ve seçimizi kapalı konumuna getirerek işleminizi sonlandırın.

Tinder Uygulamasında Kalıcı Olarak Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Tinder'da mobil uygulama üzerinden veya Tinder'ın web sitesinden hesap silme işlemi yapılabilir.

Mobil Uygulama Üzerinden Tinder Hesabını Kalıcı Silme

Öncelikle mobil cihazınıza yüklü olan Tinder uygulamasını açın. Üst panonun en sağında yer alan kişi figürüne tıklayın ve ardından "Ayarlar" seçeneğine basın.

Görsel 2

Daha sonra açılan sayfanın en altına inmek için ekranı kaydırın. Sayfanın en altında yer alan "Hesabı Sil" butonuna tıklayın.

Görsel 3

Karşınıza hesabı dondurmanızı öneren bir sayfa çıkacaktır. Hesap silme işlemine devam etmek isterseniz "Hesabımı Sil" seçeneğine tıklayın.

Görsel 4

Bu adımda uygulama, hesabınızı neden silmek istediğinizi soracaktır. Sizin için uygun olan bir seçeneğe tıklayın ve işlemi sürdürün.

Görsel 5

Bu noktada da bir önceki adıma benzer şekilde uygulamadan neden ayrılmak istediğinizi soran seçenekler çıkacaktır. Verilen seçeneklerden birini işaretleyerek "Hesap Silme İşlemine Devam Et" butonuna tıklayın.

Görsel 6

Tinder uygulaması son bir kez hesap silme işleminden emin olup olmadığını soran bir sayfa açacaktır. Bu noktada hesabınız kalıcı olarak silmek istemezseniz "Hesabımı Dondur" seçeneğini, hesabınızı silme işlemine devam etmek isterseniz de "Hesabımı Sil" butonuna tıklayın.

Görsel 7

Bu adımdan sonra, Tinder hesabınızı kalıcı olarak silme işlemini tamamlamış olacaksınız.

Görsel 8

Tinder.com Üzerinden Tinder Hesabını Kalıcı Silme

Tinder hesabınızı Tinder.com üzerinden de kalıcı olarak silme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak, kolay ve hızlı bir şekilde bağlantı kuracağınız bir Tinder hesap silme linki bulunmuyor. Tinder'ın resmi sitesine giriş yaparak aşağıda sıralamış olduğumuz adımlarla kolaylıkla hesap silme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Tinder'ın web sitesinde oturum açmak için TIKLAYINIZ!

  • Vermiş olduğumuz bağlantıya tıklayarak uygulamada oturum açın ve açılan sayfada kişi figürüne tıklayarak "Ayarlar" bölümüne gidin.
  • Mobil uygulamada göstermiş olduğumuz gibi sayfanın en alt kısmına inerek "Hesabımı Sil" seçeneğine tıklayın.
  • Hesap silme işleminizi onaylayarak işlemi tamamlayın.

Tinder Hesap Silme Hatası Nasıl Çözülür?

Tinder'da, hesap silme işlemini gerçekleştirirken bazen "Tinder hesap silinemedi" gibi bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda internet bağlantınızı kontrol ederek işlemi tekrar gerçekleştirmeniz gerekebilir. Eğer yaşadığınız sorun teknik bir hatadan kaynaklanıyorsa, ekip Tinder hesap silme sorununu fark edecektir. İşlemi daha sonra yenilemek sorunu çözmenize yardımcı olacaktır.

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