Tinder hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Tinder, bölgesel olarak kullanıcıların beğendiği ve iletişim kurmak istedikleri kişilerle eşleşmesine imkan tanıyor. Kullanıcının iletişim kurmak istediği kişi de kabul ettiği anda eşleşme sağlanıyor ve sohbet başlatılıyor. Uygulama üzerinden her gün 26 milyondan fazla eşleşme sağlanıyor. Bu sayede Tinder, dünyanın en popüler flört uygulaması olma özelliğini de elinde bulunduruyor. Tinder uygulamasının kullanıcıları, bazen insanlarla sohbet ederek vakit geçirmek için bazen de sadece merak ettikleri için uygulamada hesap açabiliyorlar. Yaygın bir kullanıma sahip olan uygulamayı silmek isteyen kullanıcıların sayısı da bir hayli fazla. Eğer siz de "Tinder hesabını kalıcı olarak silme işlemi nasıl yapılır?" diye düşünüyorsanız, cevabını bütün detayları ile birlikte yazımızda bulabilirsiniz...

Tinder'da Kalıcı Hesap Silme İşleminden Önce Yapılması Gerekenler

Tinder uygulamasının, daha fazla özellik hizmeti sunan iki farklı seçeneği bulunur; Tinder Plus ve Tinder Gold. Tinder hesabınızı kalıcı olarak silmeden önce eğer, ücretli olarak kullanılabilen bu uygulamalarda üyeliğiniz varsa daha sonra ücret ödememek adına üyeliğinizi iptal ettirmelisiniz. İşte, Tinder Plus ve Tinder Gold hesap silme işleminde takip edeceğiniz adımlar...