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Tinder raporları gündeme oturdu

10.12.2020 09:22 | Son Güncelleme:
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Tinder raporları gündeme oturdu

Dünyanın en büyük arkadaşlık platformlarından bir tanesi olarak bilinen Tinder, 2020 raporları ile gündeme oturmayı başardı. Hadi gelin kullanıcıların yaptıklarına daha detaylı bakalım. 

Year in Swipe 2020 verileri Tinder 2020 raporları olarak olarak adlandırıldı. Raporun detaylarına bakıldığında, kullanıcıların neler yaptığı ve ne tür yönelimlerde olduğu daha rahat bir şekilde ortaya çıktı. 2020 yılına detaylı bir şekilde bakıldığında, insanların sosyal mesafeyi çoğunlukla kabul ettiği görülüyor.

Şirket tarafından yayınlanan raporda bir diğer önemli detay ise pandemi olmasına rağmen insanların arkadaş bulmaya devam etmek istemesi oldu. Her ne kadar pandemi nedeniyle herkesin arasına mesafe girse bile bazıları için bu pek problem olmadı.
Kullanıcıların büyük bir bölümü platform üzerinden daha çok kültürel seyahatlerini ortaya koydu. Sosyal ve politik mesajlar ise yine en az kültürel tatiller kadar favori oldu. ABD içerisindeki seçimlerin kullanıcıların davranışlarında büyük oranda etkili olduğu görüldü.

2020 yılında “oy” kelimesi bu platformda çok fazla kullanıldı. Yine 2020 yılı içerisinde emojiler de durumlardan fazlasıyla etkilendi. Mesela maske takan emojisi bu yıl hiç olmadığı kadar arttı. Ayrıca tuvalet kağıdı ve alışveriş sepeti gibi emojilerin yine çok fazla kullanıldığı görülüyor.

Raporlar değerlendirildiğinde kelimelerin bile bu yıl değiştiğini gösteriyor. Mesela karantina ifadesi çok fazla tercih edildi. Kısaca toparlamak gerekirse arkadaşlık uygulamalarında bile yılın etkileri çok net bir şekilde görüldü.

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