HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Tinder üzerinden ev almak isteyenlerin sayısı artıyor

Tinder üzerinden ev almak isteyenlerin sayısı artıyor

10.09.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük flört uygulamaları içerisinde yer alan Tinder üzerinden ev almak aslında zor değil. Bugüne kadar genellikle kullanıcılar sevgili bulmak için bu uygulamayı tercih etti. Ancak Yeni Zelanda işi çok daha başka bir noktaya taşıdı. Bu ülkede vatandaşlar ev almak için Tinder kullanıyor.

Tinder üzerinden ev almak isteyenlerin sayısı artıyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ev fiyatları çok ciddi ölçüde artış gösterdi. Ortalama ev fiyatları bir önceki yıl ile kıyaslandığında yüzde 22 oranında yükseldi. Bu durum aynı zamanda vatandaşları başka bir yöntem aramaya itti. Bankalar iki veya daha fazla kişiyle kolaylıkla ev alabilme imkanı sunmaya başladı.

Yaklaşık olarak 1 yıldır devam eden bu uygulama insanları eş bulmaya yönlendirdi. Tinder ile birlikte eş bulan kişiler bankalardan daha kolay kredi aldı. Ayrıca bu krediler diğerlerine göre daha düşük faizli olduğu için ciddi oranda tercih edildi. Böylece ilk defa Tinder, ev almak için kullanılmış oldu.

Şu anda bir ev almak isteyen Yeni Zelanda vatandaşı ortalama olarak 906 bin 532 Yeni Zelanda doları gözden çıkarmak zorunda. Bu aynı zamanda ortalama yıllık maaşın 3,2 katı anlamına geliyor. Haziran 2020 ile Haziran 2021 arasında Tinder platformunu ev satın almak için kullanan kişi sayısı 2,6 kat artış gösterdi.

Yeni Zelanda bu yöntem ile birlikte insanları daha sosyal bir hale getirmeye çalışıyor. Özellikle pandemi süreci asosyal bir eğilim yaratmıştı.

Bitcoin düşüşü milyarder yatırımcı tarafından bakın nasıl değerlendirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hiçbir yerde bulamayınca şüphelendiler! İkisi de midesinden çıktıHiçbir yerde bulamayınca şüphelendiler! İkisi de midesinden çıktı
PARTNEREser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den olay gaf!Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den olay gaf!
Profesyonellere ve oyunseverlere yönelik yeni monitörleri tanıttıProfesyonellere ve oyunseverlere yönelik yeni monitörleri tanıttı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın duymak istemeyeceği haber Japonya'dan geldi

Dünyanın duymak istemeyeceği haber Japonya'dan geldi

Genç çiftin acı sonu! 3 saat evli kalabildiler

Genç çiftin acı sonu! 3 saat evli kalabildiler

Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk görüntüler

Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk görüntüler

Son halini paylaştı: Tedavi görüyorum

Son halini paylaştı: Tedavi görüyorum

5 katlı binada çıkan yangında anne ve kızı açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu

5 katlı binada çıkan yangında anne ve kızı açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.