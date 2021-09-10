Tinder üzerinden ev almak isteyenlerin sayısı artıyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ev fiyatları çok ciddi ölçüde artış gösterdi. Ortalama ev fiyatları bir önceki yıl ile kıyaslandığında yüzde 22 oranında yükseldi. Bu durum aynı zamanda vatandaşları başka bir yöntem aramaya itti. Bankalar iki veya daha fazla kişiyle kolaylıkla ev alabilme imkanı sunmaya başladı.

Yaklaşık olarak 1 yıldır devam eden bu uygulama insanları eş bulmaya yönlendirdi. Tinder ile birlikte eş bulan kişiler bankalardan daha kolay kredi aldı. Ayrıca bu krediler diğerlerine göre daha düşük faizli olduğu için ciddi oranda tercih edildi. Böylece ilk defa Tinder, ev almak için kullanılmış oldu.

Şu anda bir ev almak isteyen Yeni Zelanda vatandaşı ortalama olarak 906 bin 532 Yeni Zelanda doları gözden çıkarmak zorunda. Bu aynı zamanda ortalama yıllık maaşın 3,2 katı anlamına geliyor. Haziran 2020 ile Haziran 2021 arasında Tinder platformunu ev satın almak için kullanan kişi sayısı 2,6 kat artış gösterdi.

Yeni Zelanda bu yöntem ile birlikte insanları daha sosyal bir hale getirmeye çalışıyor. Özellikle pandemi süreci asosyal bir eğilim yaratmıştı.

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