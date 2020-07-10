Tinder video ile eşleşenler birbirini canlı görebilecek

Bu sırada kullanıcılar, birbirine gerçek isimlerini ve telefon numaralarını ya da diğer video görüşme uygulamalarındaki hesaplarını vermek zorunda kalmayacak. Bu nedenle de ileride taciz edilme riski yaşamadan, videoda rahat rahat flörte devam edebilecekler.

İKİ KİŞİNİN BİRBİRİNİ BEĞENME ŞARTI

Face to Face ismi verilecek bu yeni uygulama Tinder’ın içinden çalışacak. Bu uygulamayı çalıştırabilmek için iki tarafın da birbirini beğenmiş olması gerekiyor. Eşleşme gerçekleştikten sonra açılan iletişim imkanları arasında Face to Face de bulunacak.

Kullanıcılar ayrıca video görüşme hakkında değerlendirme de yapabilecekler. Böylece video görüşme sırasında yaşanabilecek sözlü saldırılara, hakaretlere karşı kullanıcılar koruma altında olacak. Bu tür saldırgan girişimlerde bulunan kullanıcıların hesapları silinecek.

SAHTE HESAPLAR DA ORTAYA ÇIKACAK

Tinder video görüşmeleri ayrıca, çekici olması için gerçeği yansıtmayan fotoğraflar koyan insanların da foyasını ortaya çıkaracak. Bu nedenle de pek çok kullanıcı Tinder’dan video görüşme seçeneğini hayata geçirmesini istiyordu.

Tinder’ın kovid-19 sırasında eve kapanan insanların birbirini bulabilmesi için coğrafik engellemeleri de kaldırması dikkat çekmişti. Bu sayede, dünyanın her köşesinden insanlar birbirleriyle eşleşebiliyordu.

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