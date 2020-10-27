Tinder, yüz yüze video sohbet özelliğini tanıttı

Face to Face özelliği, eşleştiğiniz kişiyle görüntülü konuşma başlatmanıza olanak tanır. Eşleşenlerin her ikisi de bu seçeneği seçerek görüntülü sohbete bağlanabilir.

Mesajlaşmadan daha derin bir deneyim sunan özellik, aynı zamanda olası flörtlerle daha derin bir bağ kurmanın harika bir yolu.

Tinder ekibi tarafından yaratılan Face to Face özelliği kullanıcıların güvenliğine öncelik veriyor. Bu yılın başlarında test edilen yeni özellik, alışılmış video deneyimlerden daha farklı bazı temel özellikler içeriyor.

TINDER FACE TO FACE NASIL ÇALIŞIYOR?

Tıpkı eşleşirken olduğu gibi Face to Face özelliği de eşleşme temeline dayanır. Görüşme başladığında, eğer görüntülü sohbetle ilgileniyorsanız, video simgesine dokunmanız gerekir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için, iki kişinin de özelliği etkinleştirmesi gerek.

İstediğiniz zaman kapatabilirsiniz

Face to Face özelliğini istediğiniz zaman etkinleştirebildiğiniz gibi, istediğiniz zaman devre dışı bırakabiliyorsunuz.

Kuralları var

Face to Face kilidi açıldıktan sonra, görüşme yapacak olanların Tinder’ın kurallarını kabul etmesi gerekir. Böylece sohbet başlayabilir.