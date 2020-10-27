Tinder, yüz yüze video sohbet özelliğini tanıttı

Face to Face özelliği, eşleştiğiniz kişiyle görüntülü konuşma başlatmanıza olanak tanır. Eşleşenlerin her ikisi de bu seçeneği seçerek görüntülü sohbete bağlanabilir.
Mesajlaşmadan daha derin bir deneyim sunan özellik, aynı zamanda olası flörtlerle daha derin bir bağ kurmanın harika bir yolu.
Tinder ekibi tarafından yaratılan Face to Face özelliği kullanıcıların güvenliğine öncelik veriyor. Bu yılın başlarında test edilen yeni özellik, alışılmış video deneyimlerden daha farklı bazı temel özellikler içeriyor.
Tıpkı eşleşirken olduğu gibi Face to Face özelliği de eşleşme temeline dayanır. Görüşme başladığında, eğer görüntülü sohbetle ilgileniyorsanız, video simgesine dokunmanız gerekir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için, iki kişinin de özelliği etkinleştirmesi gerek.
İstediğiniz zaman kapatabilirsiniz
Face to Face özelliğini istediğiniz zaman etkinleştirebildiğiniz gibi, istediğiniz zaman devre dışı bırakabiliyorsunuz.
Kuralları var
Face to Face kilidi açıldıktan sonra, görüşme yapacak olanların Tinder’ın kurallarını kabul etmesi gerekir. Böylece sohbet başlayabilir.
Ekran ortadan ikiye bölünüyor
Video görüşmelerde birinizin görüntüsünün küçük bir köşede olması yerine ortadan ikiye bölünüyor. Bu da karşınızdaki kişiyle sizin görüntünüzün aynı büyüklükte olacağı anlamına gelir.
Geri bildirimde bulunabilirsiniz.
Görüşme sona ermeden önce, Tinder size görüşmenin nasıl olduğunu soracak. Bu da görüşme sona ermeden önce Tinder ekibine istediğiniz zaman rapor gönderebileceğiniz anlamına geliyor.
Tinder ürünlerinde güvenlikten sorumlu Rory Kozoll “Face to Face özelliğine erken erişen üyelerimizden aldığımız olumlu geri bildirimlerin ardından, bu özelliği küresel topluluğa sunmaktan dolayı heyecanlıyız. Fotoğraf doğrulama, güvenlik merkezi ve saldırgan mesajları algılama teknolojimiz, arkadaşlık boyunca üyelerin güvenliğine odaklanan özellikler, yeni özelliğe katkıda bulunuyor” dedi.
Tinder’da Face to Face sohbet başlatmak için kabul etmeniz gereken yönergeler şöyle;
Çıplak ve cinsellik içeren içerik paylaşılamaz. Saldırganlık, nefret ve şiddet ya da yasa dışı aktiviteler yasaktır. Küçüklere yönelik içerik yasaktır.
Koronavirüs flört dünyasındaki kuralları da değiştirdi ve bu aşamada video sohbet gerçekleştirmek yararlı bir araç olabilir. Bununla birlikte yüz yüze buluşmalar yerine telefon görüşmesinden bile hoşlanmayan biriyseniz, bu özellik sizin için yeterli gelmeyebilir. Neyse ki görüntülü sohbet özelliği bir zorunluluk değildir, biriyle eşleştikten sonra Face to Face özelliği otomatik olarak etkinleşmez.
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