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Tinder'ın sahibi Match, uygulamanın kurucularına 441 milyon dolarlık tazminat ödeyecek

12.01.2022 03:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tinder'ın sahibi Match Group, online çöpçatanlık uygulamasının kurucularına 441 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Tinder'ın sahibi Match, uygulamanın kurucularına 441 milyon dolarlık tazminat ödeyecek

Tinder'ın değeri, 2017 yılında Match Group ve IAC'ye satıldığında 3 milyar dolar olarak bildirilmişti. Ancak Tinder'ın eski sahipleri bunun yanlış bir bilgilendirme olduğunu; şirketin aslında o dönemde 13 milyar dolar değerinde olduğunu iddia ederek 2018 yılında bir dava açtı.

New York Yüksek Mahkemesi'nde açılan ve Kasım ortasından beri süren davada Match Group ve IAC'nin Tinder'ın değerini olduğundan çok daha düşük gösterdikleri ve böylece milyarlarca dolarlık ödemeden kaçındıkları iddia ediliyor.

Match.com, OKCupid, Hinge, Meetic ve PlentyOfFish gibi başka uygulamaların da sahibi olan ve bugün 36,6 milyar dolar değerindeki Match Group'un hisseleri yüzde iki değerinde düştü.

Aralarında Sean Rad, Justin Mateen ve Jonathan Badeen'in bulunduğu, Tinder'ın kurucularından oluşan davacılara 2014'te tazminat olarak şirketin hisse senedi opsiyonları verilmişti.

Ancak Tinder özel şirket olduğu için hisse senetleri nakit paraya çevrilemedi ve serbest piyasada satılamadı.

Davacılar, Tinder'ın toplam değerinin beşte birine tekabül eden şirket paylarını Match ve IAC'ye sadece önceden belirlenmiş tarihlerde, hisse senedi opsiyonları bağımsız olarak değerlendirildiği dönemde satabildiklerini iddia ediyor.

Davacılar aynı zamanda Tinder ve Match.com'un yönetim kuruluna danışmadan birleştirildiğini öne sürdü.

Match ve IAC, davacılara o dönemde 600 milyon dolar ödeme yaptı ancak davacılar en az 2 milyar dolar değerinde tazminat talep ediyor. Match ve IAC şirketlerinin avukatı, Sean Rad'in "satış pişmanlığı" yaşadığı ve şirketin 2017'de 3 milyar doların üstünde değerlendirildiğini söylemediğini öne sürdü.

Match Group'un ödemeyi nakit olarak yapacağı açıklandı.

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