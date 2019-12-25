Tindersticks dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor!

Ezgilerinde umudu, sevgiyi ve melankoliyi barındıran yeni albümlerinin 7 günü bulan kaydını Paris ve Londra’da tamamlayan Tindersticks, üç yıl aradan sonra hayranlarıyla buluştu. Şarkıların çoğunu Yunanistan’ın İthaka Adası’nda kaldığı dönemde yazan Stuart A. Staples, grubun ilk aşk şarkısını albümü yayınlamadan 15 gün önce çektikleri video aracılığıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Staples “Pinky in the Daylight” şarkısına dair hissettiklerini şu sözlerle dile getiriyor: “Her zaman aşk şarkıları yazıyordum ama yazdıklarım daima ‘Seni seviyorum ama’ şeklindeydi. Hep bir sorun vardı. Fakat ilk aşk şarkım olan “Pinky”nin ortaya çıkışının benim için tamamen bir sürpriz olduğunu düşünüyorum.”

Nottingham çıkışlı İngiliz grubun 2020 dünya turnesi 29 Ocak’ta Belçika’da başlayıp 24 Mayıs’ta İrlanda’da sona erecek. 15 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda sahne alacak Tindersticks, eski ve yeni albümlerinden parçalarla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.