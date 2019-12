Tindersticks dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor!

Staples “Pinky in the Daylight” şarkısına dair hissettiklerini şu sözlerle dile getiriyor: “Her zaman aşk şarkıları yazıyordum ama yazdıklarım daima ‘Seni seviyorum ama’ şeklindeydi. Hep bir sorun vardı. Fakat ilk aşk şarkım olan “Pinky”nin ortaya çıkışının benim için tamamen bir sürpriz olduğunu düşünüyorum.”

Şarkı sözlerini şiirsel bir dille aktaran bağımsız müziğin temsilcilerinden Tindersticks, 27 yıllık müzik kariyerinde aralarında “Curtains”, “Simple Pleasure”, “Falling Down a Mountain”, “The Something Rain” ve “The Waiting Room”un da bulunduğu birçok albüme imza attı. Fransız yönetmen Claire Denis’in“Trouble Every Day” (2001) ve “Nénette Et Boni”(1997) filmlerine yaptıkları müziklerle hem müzik hem de sinema dünyasına damga vuran grup, geçen yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olan, ödüllü “High Life”ın soundtrackini besteledi.