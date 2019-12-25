MAGAZİN
  4. Tindersticks dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor!

Tindersticks dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor!

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 25.12.2019 14:13 | Son Güncelleme

Tindersticks, Kasım ayında çıkan son albümleri “No Treasure But Hope”un dünya turnesi kapsamında Türkiye’deki hayranlarıyla buluşacak.

Tindersticks dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor!

Ezgilerinde umudu, sevgiyi ve melankoliyi barındıran yeni albümlerinin 7 günü bulan kaydını Paris ve Londra’da tamamlayan Tindersticks, üç yıl aradan sonra hayranlarıyla buluştu. Şarkıların çoğunu Yunanistan’ın İthaka Adası’nda kaldığı dönemde yazan Stuart A. Staples, grubun ilk aşk şarkısını albümü yayınlamadan 15 gün önce çektikleri video aracılığıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Staples “Pinky in the Daylight” şarkısına dair hissettiklerini şu sözlerle dile getiriyor: “Her zaman aşk şarkıları yazıyordum ama yazdıklarım daima ‘Seni seviyorum ama’ şeklindeydi. Hep bir sorun vardı. Fakat ilk aşk şarkım olan “Pinky”nin ortaya çıkışının benim için tamamen bir sürpriz olduğunu düşünüyorum.”

Nottingham çıkışlı İngiliz grubun 2020 dünya turnesi 29 Ocak’ta Belçika’da başlayıp 24 Mayıs’ta İrlanda’da sona erecek. 15 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda sahne alacak Tindersticks, eski ve yeni albümlerinden parçalarla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Şarkı sözlerini şiirsel bir dille aktaran bağımsız müziğin temsilcilerinden Tindersticks, 27 yıllık müzik kariyerinde aralarında “Curtains”, “Simple Pleasure”, “Falling Down a Mountain”, “The Something Rain” ve “The Waiting Room”un da bulunduğu birçok albüme imza attı. Fransız yönetmen Claire Denis’in“Trouble Every Day” (2001) ve “Nénette Et Boni”(1997) filmlerine yaptıkları müziklerle hem müzik hem de sinema dünyasına damga vuran grup, geçen yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olan, ödüllü “High Life”ın soundtrackini besteledi.

Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuları saklamak için... Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuları saklamak için...
Örnek esnafÖrnek esnaf
‘Ölü'n Bizi Ayırana Dek’ 27 Aralık’ta Trump Sahne’de‘Ölü'n Bizi Ayırana Dek’ 27 Aralık’ta Trump Sahne’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tindersticks Tindersticks konser

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

İp üzerinde yoga! Beğeni yağdı

İp üzerinde yoga! Beğeni yağdı

Nüfus Müdürlüğünden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğünden 'yeni kimlik' açıklaması

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

O belgeyi almayan işlem yapamayacak

O belgeyi almayan işlem yapamayacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bursa’da yaşayan Elena, genç yetenek avcısı!

Bursa’da yaşayan Elena, genç yetenek avcısı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Örnek esnaf

Örnek esnaf

‘Ölü'n Bizi Ayırana Dek’ 27 Aralık’ta Trump Sahne’de

‘Ölü'n Bizi Ayırana Dek’ 27 Aralık’ta Trump Sahne’de

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan büyük şölen

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan büyük şölen

'Pastel Sanatlar Sergisi' sanat severlere kapılarını açtı

'Pastel Sanatlar Sergisi' sanat severlere kapılarını açtı

Başkentte huzurevi sakinlerine "Derin Bir Nefes Konseri"

Başkentte huzurevi sakinlerine "Derin Bir Nefes Konseri"

Üniversite öğrencileri yılbaşına özel hediye kutuları tasarladı

Üniversite öğrencileri yılbaşına özel hediye kutuları tasarladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.