HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tiner dökerek yaktıkları iddia edilmişti! Kahreden haber

Tiner dökerek yaktıkları iddia edilmişti! Kahreden haber

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2020 20:52 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde madde bağımlısı Zafer Koyuncu ile tartışan kişi veya kişilerin şahsın üzerine tiner dökerek yaktıkları ileri sürülmüştü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Koyuncu tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Tiner dökerek yaktıkları iddia edilmişti! Kahreden haber

Olay, 13 Ağustos saat 21.00 sıralarında Seyhan Mahallesi 641/5 Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Zafer Koyuncu (32), yoldan geçen bir otomobilin içerisinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerle sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerin, Koyuncu’nun elindeki tiner şişesini alarak üstüne döküp ateşe verdiği ileri sürülmüştü. Olayın ardından şüpheli veya şüpheliler araçlarıyla hızla olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar Koyuncu’ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yanan şahsı ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Zafer Koyuncu tüm müdahalelere rağmen bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma sürdürürken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu
Hava sıcaklığını duyan soluğu deniz kenarında aldıHava sıcaklığını duyan soluğu deniz kenarında aldı
HES kodu nedir, nasıl alınır? HES kodu blokesi detayı!HES kodu nedir, nasıl alınır? HES kodu blokesi detayı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Almanya'dan flaş Yunanistan açıklaması
Almanya'dan flaş Yunanistan açıklaması
Bakan Koca hastaları böyle uyardı! 'Evden dışarıya adım atmayın'
Bakan Koca hastaları böyle uyardı! 'Evden dışarıya adım atmayın'
Eski haline dönmeye çalışıyor! Paylaşımı olay oldu
Eski haline dönmeye çalışıyor! Paylaşımı olay oldu
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması!
İlginizi Çekebilir
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hava sıcaklığını duyan soluğu deniz kenarında aldı
Hava sıcaklığını duyan soluğu deniz kenarında aldı
Samsun'da şüpheli ölüm! Aniden yere yığılıp kaldı
Şüpheli ölüm! Aniden yere yığılıp kaldı
Antalya'da uyarıyı duyan denize koştu!
Uyarıyı duyan denize koştu!
Erzincan'da kendini yakan seyyar satıcı hayatını kaybetti
Bayram günü kendini yakmıştı! Acı haber geldi
Aynı aileden üç kişiyi öldüren sanıktan 'pes' dedirten savunma! 'Öldürdüğüm kişileri tanımıyordum'
Aynı aileden üç kişiyi öldüren sanıktan 'pes' dedirten savunma
Kastamonu'da soyguncuya direnen kuyumcu, ağır yaralandı
Soyguncu dehşeti! Kuyumcuyu vurup kaçtı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.