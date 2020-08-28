Tiner dökerek yaktıkları iddia edilmişti! Kahreden haber

Olay, 13 Ağustos saat 21.00 sıralarında Seyhan Mahallesi 641/5 Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Zafer Koyuncu (32), yoldan geçen bir otomobilin içerisinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerle sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerin, Koyuncu’nun elindeki tiner şişesini alarak üstüne döküp ateşe verdiği ileri sürülmüştü. Olayın ardından şüpheli veya şüpheliler araçlarıyla hızla olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar Koyuncu’ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yanan şahsı ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Zafer Koyuncu tüm müdahalelere rağmen bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma sürdürürken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

