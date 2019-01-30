Tiner ile yakılıp öldürülen şahsın davasında 17 yıl 6 ay hapis kararı

Eskişehir’de, üzerine tiner dökülüp yakılan Ahmet Çelik’in (41) öldürülmesiyle ilgili davada 2 sanıktan biri beraat ederken, diğeri ise 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Tacettin D. (41), tutuklu sanık İbrahim İ. (53), maktul Ahmet Çelik (41) ve taraf avukatları katıldı. Son savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan Tacettin D.’nin beraatına karar verirken, tutuklu sanık İbrahim İ’ye ise ‘nitelikli adam öldürmek’ suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Olay
Olay, 2018 yılının Eylül ayında Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 57’nci Sokak’ta gerçekleşti. Burada yanmış halde cesedi bulunan Ahmet Çelik’i bulan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelemeler sonucu gözaltına alınan zanlılar Tacettin D. ve İbrahim İ., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Davaları görülen tutuklu sanıklardan Tacettin D., ilk duruşmada tahliye edilmişti.
İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi
Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler
Binali Yıldırım'dan istifa kararı!
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum