HABER

Tiner ile yakılıp öldürülen şahsın davasında 17 yıl 6 ay hapis kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 06:19 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, üzerine tiner dökülüp yakılan Ahmet Çelik’in (41) öldürülmesiyle ilgili davada 2 sanıktan biri beraat ederken, diğeri ise 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Eskişehir 1.

Eskişehir’de, üzerine tiner dökülüp yakılan Ahmet Çelik’in (41) öldürülmesiyle ilgili davada 2 sanıktan biri beraat ederken, diğeri ise 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Tacettin D. (41), tutuklu sanık İbrahim İ. (53), maktul Ahmet Çelik (41) ve taraf avukatları katıldı. Son savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan Tacettin D.’nin beraatına karar verirken, tutuklu sanık İbrahim İ’ye ise ‘nitelikli adam öldürmek’ suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Olay
Olay, 2018 yılının Eylül ayında Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 57’nci Sokak’ta gerçekleşti. Burada yanmış halde cesedi bulunan Ahmet Çelik’i bulan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelemeler sonucu gözaltına alınan zanlılar Tacettin D. ve İbrahim İ., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Davaları görülen tutuklu sanıklardan Tacettin D., ilk duruşmada tahliye edilmişti.

PARTNEREvimizin kapıları herkese açıkEvimizin kapıları herkese açık
Bariyerlere saplanan otomobilde kurtarılmayı beklediBariyerlere saplanan otomobilde kurtarılmayı bekledi
Nevşehir’deotomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralıNevşehir’deotomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.