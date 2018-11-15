Tinerci cinayeti sanıklarından biri tahliye edildi

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ahmet Çelik'i (41) üzerine tiner döktükten sonra ateşe vererek öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan 2 sanıktan 1'i tahliye edildi.

Olay, 24 Eylül'de Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ahmet Çelik, üzerine tiner dökülüp, yakılarak öldürüldü. Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla İbrahim İnat (53) ile Tacettin Durmaz'ı (41) gözaltına aldı. 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Sanıklar İbrahim İnat ile Tacettin Durmaz'ın yargılanmalarına Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanıldı. Sanıklardan Tacettin Durmaz, "Ahmet Çelik, bizden sürekli tiner istiyordu. Olayın yaşandığı gün birkaç kez gelerek yine tiner istedi. En son sinirlenip üzerine tiner döktüğüm doğrudur, öldürmek ve yakmak amacıyla yapmadım" diye konuştu.

Diğer sanık İbrahim İnat da savunmasında, "Tiner döküldükten sonra Ahmet'in elinde çakmak gördüm. Çıkan arbede sırasında çakmağı elinden almak istedim ama çakmak alev alınca olay yerinden kaçtım. Çakmak benim değil ölenin elindeydi. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Ölen Ahmet Çelik'in duruşmaya katılan ağabeyi Süleyman Çeik ile kardeşi Nilüfer Çakmak, sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade ederek en ağır şekilde cezaandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Tacettin Durmaz'ın tahliyesine, diğer sanık İbrahim İnat'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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