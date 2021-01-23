Tinercilerin mesken tuttuğu 4 katlı bina yıkıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan ve uzun zamandır kullanılmadığı için tinercilerin mesken tuttuğu 4 katlı bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan ve uzun zamandır kullanılmayan 4 katlı bina, Gebze Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. Yaklaşık 40 yıllık olan eski bina risk teşkil etmesi nedeniyle uzun zamandır kullanılmıyordu. Son zamanlarda boş binayı, tinerciler mesken tutmaya baladı. Bu durumdan rahatsız olan vatandaşların yoğun şikayetleri üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı yolun boş olmasını ve yıkım için risk teşkil etmemesini fırsat bilen ekipler, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Daha sonra önlem amacıyla caddeyi çift taraflı olarak trafiğe kapatan ekipler, risk teşkil eden bina için bölgeye getirilen iş makinesi ile yıkım çalışması başlattı.

