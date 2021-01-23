HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tinercilerin mesken tuttuğu 4 katlı bina yıkıldı

Tinercilerin mesken tuttuğu 4 katlı bina yıkıldı

23.01.2021 15:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan ve uzun zamandır kullanılmadığı için tinercilerin mesken tuttuğu 4 katlı bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan ve uzun zamandır kullanılmayan 4 katlı bina, Gebze Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan ve uzun zamandır kullanılmadığı için tinercilerin mesken tuttuğu 4 katlı bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan ve uzun zamandır kullanılmayan 4 katlı bina, Gebze Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. Yaklaşık 40 yıllık olan eski bina risk teşkil etmesi nedeniyle uzun zamandır kullanılmıyordu. Son zamanlarda boş binayı, tinerciler mesken tutmaya baladı. Bu durumdan rahatsız olan vatandaşların yoğun şikayetleri üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı yolun boş olmasını ve yıkım için risk teşkil etmemesini fırsat bilen ekipler, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Daha sonra önlem amacıyla caddeyi çift taraflı olarak trafiğe kapatan ekipler, risk teşkil eden bina için bölgeye getirilen iş makinesi ile yıkım çalışması başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilirProf. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir
Türkiye'den en düşük sıcaklık burada ölçüldü: -39,2Türkiye'den en düşük sıcaklık burada ölçüldü: -39,2
Tekasür suresinin anlamı ve faziletiTekasür suresinin anlamı ve fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

90’lı yılların yıldızı Bendeniz! Yıllar onu teğet geçmiş

90’lı yılların yıldızı Bendeniz! Yıllar onu teğet geçmiş

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Tam bir suç makinesi çıktı! 7 erkeği de aynı bahaneyle...

Tam bir suç makinesi çıktı! 7 erkeği de aynı bahaneyle...

Satışlar durdu, fiyatlar yüzde 20 düştü

Satışlar durdu, fiyatlar yüzde 20 düştü

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeni dalga olabilir

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeni dalga olabilir

Eğlencenin faturası ağır oldu! 15 kişiye 47 bin 250 TL para cezası

Eğlencenin faturası ağır oldu! 15 kişiye 47 bin 250 TL para cezası

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Diğer Haberler

İstanbul Fırkateyni denizle buluştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul Fırkateyni denizle buluştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Eksi 25 derecede yakıt depoları donan sürücüler yolda mahsur kaldı

Eksi 25 derecede yakıt depoları dondu! Mahsur kaldılar

Eyüpsultan'da İETT şoförüne saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Dehşet anları! İETT şoförüne saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Yıkanan veya kolonya sıkılan maskede korkutan sonuç

Yıkanan veya kolonya sıkılan maskede korkutan sonuç

Arnavutköy'de tekstil atölyesinde yangın

Dumanlar gökyüzünü kapladı

Uludağ'da sömestir tatilinin ilk gününde pistler doldu taştı

Okullar kapanınca oraya akın ettiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.