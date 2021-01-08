HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tinerden zehirlenen 20 kadın işçi hastanelik oldu

Tinerden zehirlenen 20 kadın işçi hastanelik oldu

08.01.2021 23:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda 20 kadın işçi iddiaya göre tiner maddesinden zehirlenerek hastanelik oldu.Edinilen bilgilere göre olay, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda 20 kadın işçi iddiaya göre tiner maddesinden zehirlenerek hastanelik oldu.
Edinilen bilgilere göre olay, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan kadın işçiler fabrika içerisinde bulunan duvar ve yerdeki uyarı işaretlemelerini boyamaya başladı. Bir süre sonra kadın işçiler boyanın içerisine kattıkları tinerden etkilendi. Baygınlık geçiren ve nefes almakta zorluk çeken kadınların yardımına fabrikada bulunan diğer işçiler yetişti. İhbar üzerine fabrika çok sayıda ambulans ve sağlık görevlisi sevk edildi. Gelen ekipler tinerden zehirlendiği tahmin edilen işçileri ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi götürdü. Burada tedavi altına alınan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tedavinin ardından ifadeleri alınan işçiler hastanede ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Helenistik döneme ait! Satmak isterken yakalandılarHelenistik döneme ait! Satmak isterken yakalandılar
Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Bu iki ilaç ağır korona hastalarını ölümden kurtardı!

Bu iki ilaç ağır korona hastalarını ölümden kurtardı!

Kayseri patlamasının faili PKK'lı teröristten çarpıcı ifadeler

Kayseri patlamasının faili PKK'lı teröristten çarpıcı ifadeler

Canlı yayında gerildiler! Sosyal medyada tepki yağdı

Canlı yayında gerildiler! Sosyal medyada tepki yağdı

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

MİT'ten personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

MİT'ten eleman ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

Koronavirüse yakalanan belediye başkanına pankartla destek verdiler

Belediye başkanına pankartla destek verdiler

Tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar

Helenistik döneme ait! Satmak isterken yakalandılar

Çanakkale'de taksi ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Çanakkale'de taksi ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Eşine 'Bugün ikimiz de öleceğiz' diyerek cipi dinlenme tesisine sürmüştü! Dehşet anları kamerada

'Bugün ikimiz de öleceğiz' dedi ve... Dehşet anları güvenlik kamerasında

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

56 saatlik kısıtlama başladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.