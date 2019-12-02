HABER

Tinerle soba tutuşturmak isterken kendini yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 09:17 | Son Güncelleme

UŞAK’ta, çalıştığı demir doğrama dükkânında tinerle yakmak istediği sobanın parlaması sonucu üzerindeki kıyafetleri tutuşan Fatih Gündoğan (36) yaralandı.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK’ta, çalıştığı demir doğrama dükkânında tinerle yakmak istediği sobanın parlaması sonucu üzerindeki kıyafetleri tutuşan Fatih Gündoğan (36) yaralandı. Vucudunun büyük bölümü yanarak ağır yaralanan Gündoğan, hastanede tedaviye alınırken, olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 08.40 sıralarında Uşak Bireylül Sanayi Sitesinde meydana fgeldi. Demir doğrama dükkanında işçi olarak çalışan Fatih Gündoğan, sobayı yakmak istedi. Gündoğan’ın tutuşturmak için tiner döktüğü soba aniden alev aldı. Üzerindeki kıyafetleri tutuşan Gündoğan, yanarak yaralandı. Gündoğan’ın üzerindeki alevleri, çevredeki esnaf vatandaşlar ve mesai arkadaşları söndürdü. Elinde ve vücudunun belirli bölgelerinde yüzde 70 yanıklar meydana gelen Gündoğan, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gündoğan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERTuvana Türkay'dan 'aşk' açıklaması! Tuvana Türkay'dan 'aşk' açıklaması!
Bel kuşağında uyuşturucu çıktıBel kuşağında uyuşturucu çıktı
Barajlarda son 10 yılın en düşük doluluk oranıBarajlarda son 10 yılın en düşük doluluk oranı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Platonik aşık dehşet saçtı!

Platonik aşık dehşet saçtı!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti!

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti!

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne’de dehşet! Minibüsteki ve kaldırımdaki kadınlara saldırdı

Edirne’de dehşet! Minibüsteki ve kaldırımdaki kadınlara saldırdı

Erzurum’da kar hayatı felç etti

Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Antalya'da yürekleri ağza getiren olay! O anları film gibi izlediler

Korku dolu anlar! Saatlerce böyle kaldı

İstanbul'daki barajlarda tehlike çanları! Son 10 yılın en düşük doluluk oranı

Barajlarda son 10 yılın en düşük doluluk oranı

Kapadokya’da hava şartları nedeniyle balon turları iptal edildi

Kapadokya’da hava şartları nedeniyle balon turları iptal edildi

İstanbul merkezli dev operasyon! Kredi vaadiyle emeklileri dolandıran 85 zanlı için gözaltı kararı

Kredi vaadiyle emeklileri dolandıran 85 zanlıya operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.