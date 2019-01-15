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Tinerli cinayetin sanığına 17,5 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 13:13 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ahmet Çelik'i (41) üzerine tiner döktükten sonra ateşe vererek öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan İbrahim İnat (53), 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz sanık Tacettin Durmaz ise beraat etti.

Tinerli cinayetin sanığına 17,5 yıl hapis cezası

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ahmet Çelik'i (41) üzerine tiner döktükten sonra ateşe vererek öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan İbrahim İnat (53), 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz sanık Tacettin Durmaz ise beraat etti.
Olay, 24 Eylül'de Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ahmet Çelik, üzerine tiner dökülüp, yakılarak öldürüldü. Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla İbrahim İnat ile Tacettin Durmaz'ı gözaltına aldı. 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Bugün Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, tutuklu Sanık İbrahim İnat ile geçen duruşmada tahliye edilen ve tutuksuz olarak yargılanan Tacettin Durmaz hazır bulundu. İnat, yaptığı savunmada "Tineri Tacettin döktü. Güvenlik kameralarını da kapatan kendisidir. Benim suçum yok. Beraatimi istiyorum" dedi. Tacettin Durmaz ise "Ben kimseyi yakmadım, tiner şişesini elinden almaya çalıştım" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İbrahim İnat'ı 'nitelikli kasten adam öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, ardından da tahrik nedeniyle 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanık Tacettin Durmaz'ın ise beraatine karar verdi.

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Tinerli cinayetin sanığına 17,5 yıl hapis cezası

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